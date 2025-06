Captan a Juliette Valle y La Flaca Verónica juntos en la playa y las redes estallan: "Se pelean y vuelven, eso es amor"

Vídeos relacionados:

La playa fue el escenario de un inesperado reencuentro que ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales. La modelo cubana Juliette Valle y el influencer Eduardo López Cardoso “La Flaca Verónica” fueron captados saliendo juntos del mar, en una imagen que ha empezado a circular en Instagram y TikTok.

La foto fue compartida en Instagram por el también influencer Un Martí To Durako, y muestra a ambos caminando muy cerca uno del otro, en una actitud que para muchos seguidores sugiere una posible reconciliación. El detalle no ha pasado desapercibido, especialmente porque hace apenas unas semanas la pareja anunció públicamente su ruptura.

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre el encuentro, los comentarios no se han hecho esperar.

“Se veía venir, en el último capítulo del podcast ella le tiró una pullita, pero ojalá, a mí me gusta cómo se ven juntos y se ve que se gustan y se quieren, lo que no se entienden mucho parece”; “Para mí se gustan pero van en camino diferentes y eso los hace chocar. Así seguirán un rato hasta que ya no dé para más”; “Y quién soy yo para juzgar si tuve más temporadas que Los Simpsons. ¡Qué viva el amor!”; “Ay qué felicidad me alegro mucho por esa bella pareja”; “Se pelean y vuelven, se pelean y vuelven, eso es amor”; “Ellos se quieren, me imagino que tengan sus diferencias pero al final quieren estar juntos”; “Se separan para llamar la atención de todos, crear contenido y subir en números. Ellos se quieren mucho”, comentaron algunos internautas en la publicación.

En su Instagram Juliette compartió un video enseñando su cuerpazo y luciendo un traje de baño que parece ser el mismo con el que fue captada en la foto.

Juliette Valle y La Flaca Verónica siempre han estado bajo el escrutinio constante de sus fans, pues son muy queridos sobre todo entre la comunidad cubana. Su ruptura, que muchos lamentaron en su momento, ahora podría tener un giro inesperado.

¿Será este solo un reencuentro amistoso o estamos ante el inicio de una reconciliación? Por ahora, solo el tiempo lo dirán.

