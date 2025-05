Ruptura de Juliette Valle y La Flaca Verónica trae consecuencias: Esto pasa con el Podcast De La Vida

El popular Podcast De La Vida no tendrá episodio esta semana. Así lo confirmó uno de sus creadores principales, Miguelín David, a través de sus redes sociales, donde explicó que la pausa se debe a motivos internos, sin relación directa con el contenido del programa, pero sí con la dinámica del grupo tras la ruptura de una de las parejas protagonistas: Juliette Valle y La Flaca Verónica.

“Por motivos internos este martes no abra podcast. No tiene nada que ver con la pelota pero (a mí no me hablen de un bate en los próximos 20 años). Simplemente que estamos pasando por un proceso que no me toca a mí decirlo. Estamos tratando de mantener la profesionalidad ya que somos un equipo. Disfruten del último episodio. Nos vemos la próxima semana”, compartió Miguelín en una de sus historias de Instagram.

“Somos tres parejas y ahora mismo hay una pareja que no está en su mejor momento y de hecho tienen una ruptura”, dijo posteriormente en un video. “Yo no grabé el programa porque quería estar seguro de lo que iba a pasar, yo no soy nadie para tomar una decisión cuando son dos personas. Uno es mi amigo, lo quiero mucho, y a Juliette se le ha cogido mucho cariño igual”.

El también influencer insistió en que la situación es delicada y que, aunque muchos fans solo quieren verlos juntos en pantalla, “después de una ruptura es complicado”.

Desde el inicio, el podcast se ha sostenido en la química entre sus seis integrantes, tres parejas que comparten amistad, relaciones sentimentales y sentido del humor, por lo que el quiebre afectivo entre Juliette y Eduardo López Cardoso (La Flaca Verónica) representa un reto emocional y logístico.

El domingo era el día para grabar el episodio de esta semana, pero fue un momento bien difícil para Juliette y Eduardo, y también para el resto del equipo, confesó Miguelín, y recordó que lo que caracteriza a este podcast es la buena vibra entre ellos.

“Como cabeza de grupo estoy haciendo lo posible, ayer nos reunimos en la casa para que siga el formato del proyecto de nosotros seis, que sé que va a ser complicado, va a ser difícil, créanme que si lo hacemos lo hacemos por ustedes. Vamos a intentarlo, lo que pase será la semana que viene. Yo no pudo decidir allí”, recalcó Miguelín.

Juliette Valle compartió el lunes en sus historias de Instagram que su relación con Eduardo terminó en buenos términos y que han decidido seguir caminos separados.

