“Nuestra ciudad puede arder como Bayamo”: Bombero alerta por incendios en basureros en Santiago de Cuba

Un alto representante de los bomberos voluntarios en Santiago de Cuba lanzó una seria advertencia en redes sociales sobre el riesgo creciente de incendios provocados por micro vertederos urbanos en esa ciudad.

Aris Arias Batallas, vicepresidente provincial de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cuba y también jefe de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en la provincia, denunció en Facebook que la situación es crítica y requiere acciones inmediatas por parte de las autoridades.

“No entraré en detalles pa' no herir sensibilidades profesionales (...), pero alerto de acciones inmediatas porque de no realizarse, nuestra ciudad se convertirá en un Bayamo, y no será por sus hermosos coches y monumentos históricos, será por los continuos incendios en micro vertederos o macros basurales”, advirtió.

Según el funcionario, solo en el día anterior se realizaron tres servicios de extinción de incendios en menos de dos horas, todos ellos en áreas cercanas a viviendas, postes eléctricos y objetivos estatales.

El bombero voluntario insitió en los perjuicios económicos, sanitarios y sociales que esta situación está generando.

A pesar de que la población debe depositar sus desechos sólidos en algún lugar, la falta de recogida oportuna por parte de los servicios estatales está convirtiendo zonas urbanas en focos permanentes de riesgo.

“Ya todos conocemos del asunto y el bla, bla, bla, pero cuidado con la candela”, escribió, en alusión directa a la posibilidad de que el fuego se propague y cause lesiones o daños materiales considerables.

La crítica pública desde un funcionario de su nivel refleja el deterioro visible en los servicios de saneamiento urbano en Santiago de Cuba y se suma a otras denuncias ciudadanas sobre acumulación de basura, proliferación de plagas e incendios sin control.

Los incendios en basureros se han convertido en una amenaza persistente para los habitantes de Santiago de Cuba, donde la acumulación de desechos sin recogida oportuna ha generado focos de riesgo constantes.

A lo largo de los últimos meses, numerosos vertederos han ardido en diferentes puntos de la ciudad, algunos a escasos metros de viviendas, centros escolares y postes eléctricos, elevando la alarma entre los vecinos y autoridades.

En varias ocasiones, los residentes han reportado situaciones similares donde el fuego consumía montones de basura acumulada por semanas.

Estas quemas no solo liberan humo tóxico y malos olores, sino que también han provocado evacuaciones espontáneas y daños materiales, como ocurrió en un área cercana al Hospital Infantil Sur, donde una columna de humo negro cubrió parte del vecindario, generando pánico entre las familias.

Lo más preocupante es que estos sucesos no responden a incidentes aislados. En distintos barrios, se han reportado casos en los que los propios residentes prenden fuego a los basureros en un intento desesperado por deshacerse de los residuos acumulados, ante la inacción de los servicios estatales de limpieza.

Este tipo de respuesta evidencia no solo la falta de soluciones estructurales, sino también la creciente desesperación de la población.

En otro de los episodios más llamativos, un basurero fue incendiado a plena luz del día en las cercanías de una escuela primaria, lo que llevó a padres y docentes a exigir medidas de control.

Según el reporte, el humo se filtró en las aulas, afectando a varios menores con síntomas respiratorios, lo que expone la vulnerabilidad de las infraestructuras escolares frente a este problema.

