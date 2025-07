El popular humorista español David Broncano sorprendió esta semana en el programa La Revuelta al recordar una anécdota inolvidable vivida durante una actuación en La Habana, Cuba. La historia surgió mientras conversaba con dos cómicos invitados sobre las dificultades que a veces implica actuar en bares. Fue entonces cuando Broncano rememoró con humor su paso por un escenario cubano, donde, además de hacer reír, se vio obligado a bailar.

“Fui a actuar a un local en La Habana. El humorista que iba antes de mí, cada chiste que hacía, bailaba salsa. Hiciese lo que hiciese. Y yo, esperando, pensaba: ‘Voy a flipar aquí hoy’. Al salir al escenario, dije: ‘Yo no sé bailar’. Entonces me gritaron: ‘¡A bailar!’. Así que hice un show de 35 minutos y, con cada chiste, me tocó bailar”, relató entre risas.

No es la primera vez que Broncano habla de aquella experiencia peculiar en la isla. En 2021, durante una entrevista con el músico cubano Yotuel Romero, ya había contado detalles sobre su visita, incluyendo el paso previo obligatorio por el aparato institucional.

“Tuve que ir primero al Ministerio de Cultura para hablar con alguien, con el secretario del humor. Me dijeron que había algunas cosas que no comentase”, recordó. “Lo hice como me dio la gana, también porque me iba al día siguiente. El que actuaba antes de mí era un cubano y, entre chiste y chiste, ponían salsa y la gente bailaba. Cuando subí al escenario dije que no iba a bailar, pero gritaron que bailase. Entonces, a cada chiste, yo tenía que bailar. Me lo pasé muy bien”.

Aunque Broncano abordó la historia con su característico tono humorístico, sus palabras también reflejan el ambiente particular —y muchas veces condicionado— en el que se desarrolla el arte en Cuba, donde los humoristas deben adaptarse tanto a la censura oficial como a las exigencias del público.

