La influencer cubana Lisandra Silva sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir en Instagram un relato muy personal, en el que relaciona su colección de peluches Labubu con una serie de malestares físicos y emocionales. Según explicó, desde que estos muñecos llegaron a su casa comenzó a experimentar migrañas, insomnio, sueños perturbadores y un marcado deterioro en su estado de ánimo.

“Sentía como una bola de humo negro que me inundaba completamente”, relató Silva. No fue hasta que vio un video en redes sociales que abordaba el posible trasfondo de los muñecos, que decidió trasladarlos a otra habitación y cerrar la puerta con llave. Esa misma noche, aseguró, logró dormir durante diez horas seguidas, algo que no conseguía desde hacía semanas.

Lisandra comentó que empezó a sospechar de los Labubu después de leer mensajes que los vinculaban con Pazuzu, un demonio de la mitología mesopotámica. Esta figura ha sido representada en la cultura popular como portadora de energías negativas, y es conocida por su aparición en la película El Exorcista, donde posee a la niña protagonista. “Eso me hizo mucho clic por todos los sueños que estaba teniendo”, señaló.

Los Labubu son los peluches virales del momento. Su diseño mezcla lo adorable con lo inquietante: cuerpos suaves, rostros de vinilo, orejas largas y una sonrisa peculiar. En los últimos meses, se han convertido en una tendencia en redes sociales, especialmente tras aparecer en manos de celebridades internacionales e influencers.

El testimonio de Lisandra generó una fuerte ola de reacciones en redes. Muchos de sus seguidores coincidieron en que debía deshacerse de los muñecos. “Quémalos, si los regalas vas a pasarle lo mismo a otra persona”, escribió una usuaria. Otros aseguraron haber vivido experiencias similares con objetos aparentemente inofensivos, como figuras de decoración o amuletos.

Sin embargo, la mayoría de sus seguidores expresaron preocupación por el estado de salud mental de la influencer y modelo cubana. “Esto parece el inicio de una depresión, anda al psicólogo antes de que se cronifique”, comentó un seguidor. Otro escribió: “No minimices lo que estás sintiendo, pero no es culpa de los peluches. Necesitas ayuda profesional”. Algunos mensajes fueron aún más directos: “Lisandra, por favor, busca apoyo. No estás sola”, o “Lo más importante ahora es tu bienestar emocional. No lo dejes pasar”.

Ante las múltiples interpretaciones, Lisandra aclaró que no tiene pruebas concretas sobre la relación entre los peluches y su malestar, pero decidió compartir su experiencia por si alguien más atraviesa una situación similar. "¿Los Labubu me están enfermando? Es solo una teoría ya que no tengo pruebas ni evidencias", dijo en la descripción del post, que se ha vuelto viral en las últimas horas.

Preguntas frecuentes sobre Lisandra Silva y su teoría sobre los peluches Labubu