La Diosa elige nombres de influencers para los cachorros de su mascota: "Otaola, Ultrack, Oyacito, La Dura y La Melliza"

La cantante cubana La Diosa sorprendió a sus seguidores al revelar los nombres de los cinco cachorros de su mascota Chanel, a quienes bautizó con nombres de conocidos influencers cubanos: Otaola, Ultrack, Oyacito, La Dura y La Melliza.

Durante una directa en redes sociales, la artista fue mostrando uno a uno a los perritos, mientras les colocaba collares de distintos colores para identificarlos. Son tres machos y dos hembras que, según mostró, ya están listos para ser vendidos.

"Este es Otaola que es súper glotón, es una belleza", comentó La Diosa mientras mostraba al cachorro con un collar blanco. A Ultrack, con collar verde, lo describió como uno de los primeros en abrir los ojos.

La hembra llamada La Dura, con collar naranja, fue otra de las que se robó las miradas: “La Dura es perfecta, tiene un color muy lindo. Miren esto, esto es una belleza. Es bella, ella es bella”, expresó emocionada la intérprete.

Oyacito, otro de los machos, luce un lunar en la carita que lo hace resaltar. Con collar azul, La Diosa bromeó: "Dame pipi, Oyacito", intentando que el cachorro orinara ante la cámara. La Melliza, por su parte, lleva un collar rojo y ya comenzó a abrir los ojos, mostrando unas manchas que la hacen única.

Además del curioso bautizo, lo que más llamó la atención fueron los precios que la cantante fijó para los cachorros: 5,000 dólares los machos y 6,000 las hembras.

La ocurrencia generó una avalancha de comentarios en redes. Mientras algunos internautas se divirtieron con la comparación entre los perritos y los influencers, otros criticaron duramente a la artista por comercializar con los animales: “¡Bellos! Pero el Machito que se llama Oyacito me confundió”; “Ya me perdí si se les cae el collar no sé si es Ultrack, Oyacito u Otaola”; “Ella gozando y ustedes molestos”; “No me gusta que agarren a los perritos para venderlos de verdad cosas así no me gustan no. Yo tengo tres hembras y ni a palos las hago parir para sacarle dinero”; “Que horror, venir a explotar a la pobre perra para ganar dinero. Asco como si no hubieran suficientes perros en Miami”

La Diosa no ha respondido a las críticas, pero sin duda su peculiar manera de presentar a los cachorros no pasó desapercibida en redes.

