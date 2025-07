Vídeos relacionados:

La influencer cubana Rachel Arderi sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre una operación estética que se realizó en Cuba y que, con el tiempo, le ha generado complicaciones. La joven, esposa del reconocido cantante cubano Oniel Bebeshito, confesó que hace dos años se sometió a una cirugía de aumento de senos en la isla, pero actualmente enfrenta problemas con los implantes.

Según explicó en una historia de Instagram, los implantes que lleva deben ser cambiados cada diez años. Sin embargo, desde hace algún tiempo ha comenzado a experimentar molestias que atribuye a la calidad del procedimiento realizado en Cuba, donde no siempre se cuenta con los recursos adecuados para garantizar este tipo de intervenciones.

"Me los hice en Cuba, donde no hay suficientes recursos para este tipo de procedimientos, me han traído ciertas complicaciones", explicó. Ahora que reside en Estados Unidos y está instalada en Miami, Rachel evalúa la posibilidad de someterse a una nueva intervención, esta vez con implantes permanentes y mejores condiciones médicas.

Más allá de esta experiencia, la joven dejó claro que no se ha sometido a otras cirugías en su cuerpo. “Me siento feliz así como soy”, dijo con orgullo, recordando además que es madre de dos niños y que se siente perfectamente bien con su figura actual, al natural.

Su testimonio, compartido en redes sociales, llamó la atención por la sinceridad con la que abordó su experiencia personal con la cirugía estética en Cuba y su decisión de priorizar su bienestar físico y emocional. Con un mensaje de aceptación corporal, la influencer dejó claro que se siente cómoda con su cuerpo actual y no necesita modificarlo más allá de lo necesario por salud.

Rachel Arderi continúa compartiendo su día a día con miles de seguidores, consolidándose como una de las figuras cubanas más populares en redes sociales, donde combina su faceta de madre con rutinas de belleza, contenido lifestyle y momentos personales junto a Bebeshito.

