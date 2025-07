¿Cuándo empiezan las clases en el sur de Florida?

Vídeos relacionados:

Las escuelas públicas del sur de Florida ya tienen definidas sus fechas de inicio para el curso académico 2025-2026.

La mayoría de los distritos comenzarán el lunes 11 de agosto, aunque en el caso de Miami-Dade la fecha escogida es el 14.

Fechas de inicio de clases por condado

Condado de Miami-Dade

Las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade iniciarán el año escolar el jueves 14 de agosto de 2025. Esta fecha fue confirmada en el calendario oficial del distrito, y aunque la mayoría de los condados de Florida inician clases el día 11, Miami-Dade ha optado por comenzar unos días después.

El calendario escolar completo del distrito puede consultarse y descargarse a través del portal web oficial del distrito escolar.

Condado de Broward

En el Condado de Broward, el ciclo escolar 2025-2026 comenzará el lunes 11 de agosto de 2025. Esta fecha está en línea con lo establecido por la ley estatal y coincide con la mayoría de los distritos escolares de Florida.

Los interesados pueden revisar y descargar el calendario en el sitio web de las Escuelas Públicas de Broward.

Condado de Palm Beach

Las escuelas públicas del Condado de Palm Beach también iniciarán clases el lunes 11 de agosto de 2025. El calendario detallado está disponible en el sitio web del distrito, donde se puede obtener una versión descargable con todas las fechas importantes del año.

Nuevas leyes que afectan a las escuelas en Florida

El 1 de julio de 2025 entraron en vigor varias leyes estatales que tendrán un impacto directo en la operatividad y en los protocolos de las escuelas públicas en Florida. A continuación se destacan las más relevantes.

SB 1514 - Planes de emergencia para anafilaxia

Esta ley exige que todas las escuelas públicas, desde preescolar hasta octavo grado, dispongan de planes de acción de emergencia para casos de anafilaxia.

Además, deberán contar con personal capacitado para administrar EpiPens en cualquier momento en que los estudiantes estén en el plantel o participen en actividades escolares.

El plan debe estar vigente y accesible en todo momento.

SB 1070 - Electrocardiogramas obligatorios para estudiantes atletas

Conocida como la "Ley de Segunda Oportunidad", esta norma exige que todos los estudiantes que deseen participar en actividades deportivas presenten una evaluación médica que incluya un electrocardiograma.

No podrán participar en entrenamientos, competencias ni prácticas sin cumplir con este requisito.

Se permite una exención por razones religiosas o por recomendación médica certificada.

Cabe destacar que el distrito de Miami-Dade ya había aprobado esta medida de forma unánime antes de la promulgación estatal, tras un incidente grave ocurrido en una escuela privada.

HB 597 - Manejo de la diabetes en las escuelas

La nueva legislación establece que los estudiantes diagnosticados con diabetes podrán portar y utilizar sus propios suministros médicos durante la jornada escolar, siempre que cuenten con autorización escrita de sus padres y de un profesional médico.

Además, las escuelas podrán almacenar glucagón sin designación individual para utilizarlo en casos de emergencia bajo supervisión de personal capacitado.

Riesgo financiero por congelación de fondos federales

Uno de los mayores desafíos para los distritos escolares del sur de Florida este año es la congelación de más de 6,000 millones de dólares en fondos federales, anunciada por el Departamento de Educación de Estados Unidos.

Esta medida afecta a seis programas de subvenciones claves para el funcionamiento de las escuelas.

Impacto en los distritos

En el caso del Condado de Miami-Dade, el miembro de la Junta Escolar Steve Gallon III estimó que el distrito enfrenta una pérdida de aproximadamente 45 millones de dólares.

Expresó su preocupación por el desconocimiento de los criterios bajo los cuales los fondos fueron suspendidos y advirtió sobre consecuencias inmediatas para los programas educativos.

En Broward, John J. Sullivan, jefe de gabinete del distrito, señaló que la congelación tendrá implicaciones significativas, aunque aún no se ha determinado cuántos empleos podrían verse afectados.

Antonio White, presidente del sindicato United Teachers of Dade, calificó la situación como devastadora para los trabajadores de la educación y advirtió que ya se están cancelando programas claves para atraer y retener docentes calificados.

Los fondos afectados están destinados a:

-Programas de desarrollo profesional docente.

-Servicios escolares de verano.

-Actividades extracurriculares.

-Enseñanza del inglés..

-Educación para hijos de trabajadores migrantes.

-Alfabetización de adultos.

Otras preguntas frecuentes de los padres

¿Cambian los horarios escolares en 2025?

No. Aunque en 2023 se aprobó una ley que establece que las escuelas intermedias deben comenzar a partir de las 8:00 a.m. y las secundarias después de las 8:30 a. m., esta normativa no se implementará hasta el ciclo escolar 2026-2027.

En marzo de 2025, el Senado de Florida presentó un nuevo proyecto para revertir esta medida (SB 296), argumentando que los distritos escolares no tienen los recursos logísticos ni financieros para cumplirla. A la fecha, el proyecto continúa bajo revisión legislativa.

¿Cuántos días de clase son obligatorios en Florida?

El estado de Florida exige un mínimo de 180 días de instrucción por año escolar. También establece:

-720 horas anuales para estudiantes de kínder a tercer grado.

-900 horas anuales para estudiantes de cuarto a duodécimo grado.

-Cada distrito puede estructurar su calendario basándose en días o en horas, siempre y cuando se cumplan estos requisitos mínimos.

El año escolar 2025-2026 no llega exento de desafíos. Las nuevas leyes traerán cambios importantes en la operación de las escuelas, especialmente en temas de salud estudiantil y seguridad.