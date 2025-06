El plan frustrado de Pitbull: Quiso hacer algo grande por Puerto Rico, pero no lo dejaron

El cantante y empresario cubanoamericano Armando Christian Pérez, más conocido como Pitbull, reveló con tristeza que su ambicioso plan de construir escuelas en Puerto Rico no pudo concretarse, a pesar de tener todo listo. La razón, según contó en una entrevista con el youtuber boricua Molusco, fue la falta de consenso político y los obstáculos burocráticos tras el paso del huracán María.

"En diez años tenemos quince escuelas. Tratamos de entrar en Puerto Rico después del huracán… y ¿qué pasó? No se pudo", confesó el artista, que desde hace años impulsa proyectos educativos para jóvenes en situación vulnerable en Estados Unidos y soñaba con replicar ese modelo en la isla.

El huracán María, que azotó a Puerto Rico en septiembre de 2017, dejó un panorama devastador: más de 3,000 muertes, apagones que duraron meses y gran parte de la infraestructura educativa colapsada o severamente dañada. En medio de esa crisis humanitaria, muchas organizaciones y figuras públicas intentaron tender la mano, pero la reconstrucción se vio entorpecida por la lentitud del gobierno y la falta de coordinación institucional.

Aunque reconoció no estar familiarizado con la política interna del país, Pitbull explicó que se topó con un laberinto de intereses divididos: “Uno quiere estado, otro quiere país y otro quiere territorio”. Tres visiones que dificultan cualquier iniciativa, por buena que sea.

“Uno te dice sí, vamos a hacerlo… pero después hay que hablar con otro. Y llega un momento donde tú dices: ojalá, con la ayuda de Dios, en el futuro se pueda hacer”, lamentó el intérprete de “Give Me Everything”, quien subrayó que su equipo ya contaba con la infraestructura y el modelo educativo listo para implementarse.

El artista, conocido por su orgullo latino y compromiso con las comunidades más necesitadas, fue claro: no tiene afinidad política con el gobierno actual de Puerto Rico, pero eso no significa que sea su enemigo. “Para mí, lo más importante siempre va a ser el futuro de los niños de Puerto Rico, de mi país full, por encima de todo”, sentenció.

Lo más leído hoy:

Pitbull dejó la puerta abierta para retomar la idea si las condiciones cambian. “Seguramente aquí hay una situación que se puede resolver de una…”, dijo, dejando entrever que su deseo de ayudar sigue vivo.

“El dinero no te hace a ti”

En otro momento íntimo de la conversación, Pitbull reflexionó sobre el impacto del dinero en la vida personal y la identidad, dejando claro que el éxito económico no define el valor de una persona.

“El dinero uno lo hace, el dinero no lo hace a uno”, afirmó con firmeza. “Mi mamá siempre me enseñaba que el dinero es un pasaporte: te da acceso para ir a un lugar y volver, pero no te define”.

El cantante, que creció en un entorno marcado por la pobreza y las dificultades, advirtió que el dinero simplemente amplifica lo que ya hay dentro de una persona. “Si tú eres un hijo de puta, vas a ser tremendo hijo de puta con dinero. Si eres una buena persona, vas a ser tremenda buena persona con dinero”.

También lanzó una crítica directa a quienes buscan en la riqueza una identidad prestada: “Hay muchas personas que no saben quiénes son ellos mismos, o creen que el dinero les da una identidad”.

Preguntas frecuentes sobre el plan frustrado de Pitbull en Puerto Rico