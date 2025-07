La modelo cubana Mía Donadio, representante de la Isla de la Juventud en el certamen Miss Universo Cuba, denunció en redes sociales que sufrió una parálisis facial antes del evento y responsabilizó a una persona cercana por lo ocurrido.

"Ahora finalmente puedo hablar con libertad: la mitad de mi cara está paralizada. Mañana voy a contar todo", escribió en sus historias de Instagram. En el mismo mensaje añadió: “No soy una impostora, simplemente no puedo sentir la mitad de mi cara porque alguien en quien confiaba me falló antes del certamen”.

La joven no ofreció detalles concretos sobre qué pasó exactamente, pero su confesión sorprendió a sus seguidores, quienes ya venían mostrando un fuerte respaldo hacia ella durante el certamen.

Durante la gala final, Donadio logró entrar en el Top 5, pero su exclusión del podio final generó un amplio debate en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su inconformidad con el resultado, asegurando que Mía era su favorita para ganar. Entre los comentarios, se repitieron frases como: "La reina era Mía", "Ella merecía la corona", o "El talento pesó menos que otras influencias".

"Mía Donadio me va a doler por toda la vida, no verla en Tailandia representando a Cuba", escribió un usuario. Otros apuntaron directamente al proceso de selección, con afirmaciones como: “Podían haber disimulado un poco más”, “No tengo pruebas, pero tampoco dudas” y “No la pasaron al Top 3 porque sabían que era la mejor”. Lina Luaces, quien fue coronada como Miss Universo Cuba 2025, también recibió elogios y felicitaciones por parte de sus seguidores.

Captura de Instagram

Lo más leído hoy:

A pesar de la controversia, Mía mostró gratitud por el cariño del público. “Escuché a todos ustedes animándome desde el segundo en que salí al escenario. No me importó hasta dónde llegaría en la competencia, solo saber que ustedes creyeron en mí fue suficiente”, escribió en otra historia tras el evento. Para muchos, ella fue la verdadera ganadora.

Y aunque no se llevó la corona, Mía ha dejado claro que se siente triunfadora: "Soy una ganadora todos los días porque me despierto y hago lo que amo, y mi familia y amigos apoyan mis locas aventuras. ¡Estoy realmente tan orgullosa y feliz!", compartió junto a una imagen en la que aparece sonriente, con flores en mano y rodeada de seres queridos. Para sus seguidores, no hay dudas: la reina era Mía.

Preguntas frecuentes sobre el certamen Miss Universo Cuba 2025 y la participación de Mía Donadio