El régimen ataca a El Toque mientras el peso cubano se hunde sin control

El régimen cubano, a través del portal oficialista Cubadebate, ha lanzado una nueva ofensiva contra el medio independiente ElToque, acusándolo de contribuir a la crisis financiera del país por medio de su Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI), que refleja el valor real de las divisas en las calles de Cuba.

El artículo -tomado de TeleSur- está cargado de insinuaciones y teorías conspirativas.

En realidad no es más que otro intento del gobierno de desviar la atención de sus propias políticas fallidas y atribuir a un medio digital el colapso de una economía arruinada por décadas de centralismo, censura y desidia.

En lugar de asumir la responsabilidad por el deterioro sistemático de la economía nacional, Cubadebate acusa a ElToque de influir en los mercados informales, de "amplificar la inflación" y de "exacerbar la desigualdad", alegando vínculos con organizaciones extranjeras como Open Society Foundations y el National Endowment for Democracy.

Evolución de la tasa de cambio

El medio estatal no aporta evidencias concretas de manipulación de datos por parte de ElToque, y en su lugar se limita a señalar como "sospechosa" la procedencia de sus fondos y a cuestionar el uso de algoritmos para el cálculo de la tasa de cambio.

Sin embargo, como ha explicado ElToque en repetidas ocasiones, su TRMI es una herramienta informativa basada en el análisis automatizado de miles de anuncios publicados en redes sociales y sitios de compraventa como Revolico.

Lo más leído hoy:

El medio no fija los precios; simplemente reporta lo que ya sucede en el mercado informal, el único espacio funcional que le queda a millones de cubanos para acceder a divisas ante la inoperancia total del sistema bancario estatal.

Culpar al termómetro por la fiebre

Lo más absurdo de esta narrativa es su lógica: según el régimen, la publicación de datos sobre la tasa de cambio causa su aumento. Es decir, culpan al mensajero, no al mensaje.

La economía cubana no colapsa porque ElToque reporte el valor del dólar, sino porque el país no produce, no exporta, no tiene divisas suficientes, imprime dinero sin respaldo y ha convertido el mercado informal en el único referente confiable para la mayoría de los ciudadanos.

Lo que Cubadebate califica como "arma económica" es, en realidad, una respuesta periodística y tecnológica ante la opacidad institucional y la desconexión absoluta del Estado cubano con la realidad de su pueblo.

Una práctica repetida y desesperada

No es la primera vez que el régimen intenta culpar a ElToque de sus fracasos.

En mayo de 2024, el Banco Metropolitano lo acusó de formar parte de una supuesta "operación de inflación inducida" orquestada por Estados Unidos, y de pretender provocar un "estallido social" con la subida del dólar.

Esas declaraciones fueron ampliamente desacreditadas por economistas cubanos.

El experto Carlos L. Martínez calificó el análisis del banco como "una sarta de tonterías" y afirmó que el redactor era "más ideólogo que economista”. Por su parte, el reconocido economista Pedro Monreal pidió abiertamente "alfabetización necesaria para los banqueros del Metropolitano".

Ambos coincidieron en que la inflación, el desabastecimiento, la pobreza y la devaluación del peso no provienen de ningún medio digital, sino del modelo económico fracasado que rige la Isla.

A ello se suman decisiones gubernamentales como la creación de las MIPYMES sin acceso a divisas, la escasez de efectivo, la falta de respaldo del MLC y la bancarización forzosa, todas impulsadas por el propio Estado.

Un régimen sin respuestas ni autocrítica

El ataque a ElToque no es más que otra cortina de humo. Mientras el dólar supera los 385 CUP en el mercado informal, el gobierno cubano insiste en culpar a un sitio web por una situación que ha construido durante más de seis décadas.

La represión de las libertades, la falta de transparencia y la negativa a aplicar reformas estructurales mantienen a Cuba sumida en una crisis profunda que no necesita enemigos externos, porque el mayor enemigo ha sido el propio sistema.

La verdadera amenaza para el régimen no es ElToque, sino la verdad que este medio expone diariamente: el pueblo cubano ya no cree en las excusas.

Preguntas frecuentes sobre el hundimiento del peso cubano y el ataque a El Toque