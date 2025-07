Artistas e influencers cubanos conmemoran el cuarto aniversario del 11J: "El día que más cerca estuvimos de la libertad"

Este 11 de julio, a cuatro años del estallido social más grande en Cuba en las últimas décadas, artistas e influencers cubanos han inundado las redes sociales con mensajes, fotos y videos recordando aquel día en que miles de personas salieron a las calles al grito de "¡Libertad!".

Las publicaciones rememoran no solo la magnitud de las protestas, sino también la represión violenta que siguió, marcando una fecha que cambió para siempre la conciencia colectiva del país.

Desde el exilio o dentro de la isla, rostros conocidos de la música, el arte y las redes sociales han utilizado sus plataformas para rendir homenaje a los manifestantes y reafirmar su compromiso con una Cuba libre. Muchos coinciden en que aquel 11 de julio de 2021 fue "el día que más cerca estuvimos de la libertad".

Imágenes de las consignas coreadas en las calles, y escenas de represión policial se han vuelto a compartir masivamente, acompañadas de reflexiones sobre el costo humano de aquel levantamiento, cientos de presos políticos que todavía hoy permanecen en las cárceles por protestar el 11 de julio de 2021.

Lieter Ledesma:

“Por un país donde quepamos todos los cubanos. Donde pensar no sea motivo de castigo, y decir lo que sientes no te convierta en enemigo. Un país donde la libertad no sea un sueño, sino el pan de cada día. No más familias rotas por la distancia. No más jóvenes huyendo sin esperanza, ni ancianos muriendo sin ver el cambio. Que regrese el orgullo de sentirse cubano, no por nostalgia, sino por historia y dignidad. Que amar a Cuba no duela. Que vivir en ella no sea un castigo. Por una nación verdaderamente libre y próspera. Libre, para todos”.

Captura Instagram / Lieter Ledesma

Miguelín David:

“Fecha tatuada en la mente y el corazón de cada cubano. Otro aniversario del día que más cerca estuvimos de la libertad. Abajo la dictadura que acaba con mi país”.

Captura Instagram / Miguelín David

Leoni Torres:

“11 de julio. Un día que marcó la historia de mi tierra. Nuestro día viene llegando”.

Captura Instagram / Leoni Torres

Alain Paparazzi Cubano:

“Mi familia y yo fuimos víctimas de la represión del comunismo. Sufrimos en carne propia los abusos de esa dictadura por el simple hecho de no quedarnos callados, por alzar la voz y decir la verdad de lo que estaba pasando en Cuba. Hoy, 11 de julio, se cumplen cuatro años de aquel día en que el pueblo decidió salir a las calles y romper el silencio. Cuatro años del grito más fuerte que ha dado esta generación: libertad.

"Y hoy, más que nunca, lo tengo claro: la única salida es el pueblo en la calle. No hay otra. Porque el que lucha por sus derechos, el que no se rinde, ese es el que hace historia. Libertad para los presos políticos. Libertad para Cuba. Seguimos firmes, porque somos la Voz de los que no pueden hablar”.

Captura Instagram / Alain Paparazzi Cubano

Michelito Dando Chucho:

“Por mucho que quieran… 11J prohibido olvidar…”.

Captura Instagram / Michelito Dando Chucho

Emilio Frías:

“El 11 de Julio de 2021 fue un día que marcó el corazón de muchos cubanos.

Las calles estaban agitadas, los carros pitando… El malecón está en la calle… decían. Los teléfonos no paraban, sin internet y solo se oía a la gente decir… Santiago está en la calle, Camagüey también… El Cerro y La Habana está completo tirado. Yo sé que muchos (patriotas cibernéticos) querían estar ahí para demostrar todo su valor y amor por la patria pues yo les digo que había que estar ahí, en medio de tantos sentimientos encontrados.

“Yo estuve allí, yo viví el miedo, el dolor, la desesperación y la agonía de un pueblo que dijo no puedo más, no quiero. Y también viví el amor, las lágrimas de alegría luego de tanta agonía, la esperanza y la fe de la mayoría de los cubanos al decir ‘Se calló pingaaaaaa se calló’. Viví a un títere de dictador desesperado, dar una ‘orden de combate’ en contra de un pueblo desarmado y decir que las calles eran de los revolucionarios.

“Luego de ese día, jamás volví a ser el mismo y creo que ninguno lo fuimos. Después de ese día entendí que lo que yo pensaba lo pensaban muchos, que lo que yo quería lo querían muchos, que las ganas de vivir dignamente y el dolor de la separación de la familia fueron más grandes que el miedo a una dictadura sanguinaria y brutal (...)

“Yo escogí estar del lado correcto y me costó mucho, pero prefiero vivir “Sin Patria, pero sin Amo” y con la dignidad de estar siempre con Cuba y mi gente. Feliz día para todos los valientes que salieron a exigir sus derechos. Viva Cuba Libre y Abajo la Dictadura”.

Captura Instagram / El Niño y la Verdad

El Chacal:

“11 de Julio. Un día que nadie olvida. Por los que ya no están, por los que siguen firmes contra la TIRANÍA”.

Captura Instagram / El Chacal

