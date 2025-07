Humorista George Harris envía mensaje al pueblo cubano en vísperas del 11J

El popular humorista venezolano George Harris lanzó un mensaje directo y conmovedor al pueblo cubano, a propósito de la premier del documental Patria y Vida: The Power of Music, que retrata el impacto de la canción que se convirtió en himno de lucha contra el régimen en Cuba.

“Esta película la tienen que ver, no solamente los cubanos, todas las personas que hablan español, para que esto no se repita más nunca en el mundo”, dijo Harris en declaraciones al periodista Mario J. Pentón, quien compartió el encuentro en sus redes sociales.

Desde su experiencia como venezolano en el exilio, Harris trazó un paralelismo entre las dictaduras de Cuba y Venezuela, alertando sobre los peligros de ignorar las señales de los regímenes autoritarios.

"Ustedes [los cubanos] nos lo dijeron tantas veces en los años 90, que tuviéramos cuidado, y no lo supimos ver… ya tenemos 25 años en este show, con un gobierno que persigue a la gente, toma represalias, abusa, persigue el arte y todo lo que vaya en contra de lo que ellos piensan", expresó con tono dolido y sincero.

La cinta, dirigida por Beatriz Luengo, revive la historia de cómo una canción compuesta por artistas cubanos dentro y fuera de la isla sacudió los cimientos del poder, dio voz al hartazgo ciudadano y fue reconocida con un Grammy Latino, en uno de los actos de denuncia más potentes de los últimos tiempos.

"Esta película habla de una sensibilidad artística que logró penetrar la fibra más ínfima de la isla y del gobierno... logró despertar a un pueblo completo", afirmó Harris, exaltando el valor simbólico de Patria y Vida para quienes aún sufren bajo el peso de la represión.

Un mensaje claro a los artistas: “¿Cómo no me voy a meter?”

Al ser cuestionado sobre los artistas que evitan hablar de política, George Harris fue contundente. "¿Cómo no meterme si tengo nueve años que no puedo ir a mi país? Estoy en una lista, soy comediante y me tratan como un terrorista... Vivo separado de mi gente".

Y añadió: "Obviamente tengo que hablar. Yo soy ciudadano y los ciudadanos hablamos de política. La política forma parte de nosotros".

En la antesala del 11 de julio, fecha emblemática para el exilio cubano por las históricas protestas de 2021, las palabras de Harris adquieren especial resonancia. Son un llamado a no callar, a denunciar desde el arte y la voz ciudadana, y a no resignarse ante la censura ni el miedo.

"Los venezolanos y los cubanos nos sentimos muy afines... y esto será así siempre. Ojalá nos mantengamos así una vez consigamos también la libertad", concluyó.

Un aliado cercano al pueblo cubano

George Harris no es un rostro ajeno para los cubanos. Ha realizado múltiples presentaciones en Miami y otras ciudades con fuerte presencia de exiliados, donde ha sido acogido con cariño y admiración.

En 2024, en uno de sus espectáculos, elogió el valor de los balseros cubanos y lanzó una advertencia con tono de humor y gravedad: "Si un cubano te dice 'Cuidado'… ¡Corre!".

Además de su conexión con el público, Harris cuenta con el respaldo de numerosos artistas cubanos. Tras su polémica salida del escenario en el Festival de Viña del Mar 2025, figuras como Los Pichy Boys, Beatriz Valdés, Zajaris Fernández y Javier Berridy le expresaron públicamente su apoyo.

"Eres la bandera del humor latino en el mundo. ¡Los que te aplaudimos somos más!", escribieron Los Pichy Boys, reflejando el aprecio que le profesa el gremio artístico cubano.