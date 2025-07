Proclaman el 8 de julio 'Día de Marianela Ancheta' en el Condado de Miami-Dade: "Esto es más de lo que pude soñar"

Vídeos relacionados:

La joven cubana Marianela Ancheta fue honrada de manera especial en Miami-Dade, donde la alcaldesa Daniella Levine Cava y la Junta de Comisionados proclamaron oficialmente el 8 de julio como el “Día de Marianela Ancheta” en todo el condado.

La noticia de la emotiva ceremonia fue compartida por el medio Periódico Cubano y la propia Marianela en sus redes sociales, en las fotos se le ve sorprendida y emocionada posando con la distinción en mano.

En una de sus historias expresó su agradecimiento: “Yo esto no me lo puedo creer. ¡Gracias de todo corazón a la Oficina del Alcalde y la Junta del Comisionado de Miami-Dade County! No tengo palabras... esto es mucho más de lo que pude soñar. ¡GRACIAS!”.

Captura Instagram / Marianela Ancheta

El reconocimiento resalta no solo el impacto de Marianela dentro de la comunidad cubana del sur de Florida, sino también su proyección y trabajo como la primera Miss Universe Cuba 2024, después de 57 años de ausencia de Cuba en este certamen de belleza.

El pasado martes, Marianela entregó la corona a su sucesora Lina Luaces, luego de un año lleno de experiencias significativas y crecimiento personal.

