La gala de Miss Universe Cuba 2025, celebrada el 8 de julio en Miami, estuvo llena de brillo, emoción y muchas cámaras, pero uno de los momentos más comentados no vino precisamente de la nueva coronada, Lina Luaces. Entre lentejuelas, discursos y pasarelas, se robó el show Daniela Reyes, que asistió como invitada y terminó siendo una de las protagonistas inesperadas de la noche.

Con la elegancia que la caracteriza, Daniela apareció radiante en un vestido rojo de pedrería con escote corazón y una abertura lateral que dejaba claro que, aunque no estaba en competencia, sí tenía porte de reina. Las redes no tardaron en reaccionar y los comentarios empezaron a lloverle… muchos pidiéndole, directamente, que se postule para el próximo año.

Entre tantos elogios, hubo uno que llamó especialmente la atención: Marianela Ancheta, Miss Universe Cuba 2024 y pionera del regreso cubano al certamen tras 57 años de ausencia, le escribió con total sinceridad: “Yo te veo siendo Miss Universo Cuba un día y aquí estaré para apoyarte”. Un mensaje corto, pero que lo dice todo. Para muchos, fue casi una bendición oficial.

Y no fue la única. También figuras como Juliette Valle y El Divo de Placetas se sumaron al coro de apoyo, animándola públicamente a presentarse en 2026. “Tú deberías competir y seguro estoy que ganas el internacional”, escribió este último, resumiendo lo que ya parece una campaña popular espontánea.

Los seguidores, por su parte, no se quedaron atrás. En los comentarios se leían frases como “la verdadera reina”, “esa corona es tuya” o “con Daniela no se falla”. Algunos incluso confesaron haberse ilusionado creyendo que ella era la que iba a ser coronada esa noche. Y aunque no llevaba banda ni corona, parecía estar en el lugar exacto.

Es evidente que la conexión con el público está más que consolidada. El carisma, la elegancia natural y la cercanía que transmite Daniela han hecho que muchos la vean como la representante ideal de la mujer cubana. Tanto así, que el post de esa noche terminó pareciendo una proclamación colectiva.

Lo más leído hoy:

Por ahora, Daniela no ha dicho si tiene planes de presentarse, pero todo apunta a que, si lo hace, partiría con una ventaja enorme: el cariño de miles que ya la ven como la reina. Y como dijo una seguidora con toda certeza: “Nunca la hemos visto con corona, pero todos sabemos que siempre ha sido la reina”.

Preguntas frecuentes sobre la participación de Daniela Reyes en Miss Universe Cuba