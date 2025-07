Angelina Castro explota tras crítica y enseña sus curvas naturales: "Todo esto es mío, hecho por mami"

La actriz cubanoamericana Angelina Castro respondió con contundencia a quienes la critican por supuestas cirugías estéticas, asegurando que buena parte de su cuerpo es completamente natural y que nunca se ha sometido a intervenciones en ciertas zonas que son objeto de comentarios.

“Yo quiero hablar de algo rapidito que estoy viendo… Esto que está aquí es mío”, dijo señalando su trasero. “Mírenlo, sabórelo y mírenlo. No, eso no está hecho, no, mi amor. Nunca me lo he tocado. Esto es mío. Así que dejen de decir que yo estoy toda hecha”, sentenció en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Angelina también mostró otras partes de su cuerpo que, según afirmó, no han pasado por el quirófano. “Esto que está aquí, no hay nada que no sea mío, miren… hecho por mami. Sí, todo eso es mío. Nunca en mi vida me he inyectado nada”, recalcó.

La actriz de cine para adultos confesó que la única cirugía que se ha hecho fue en el abdomen, pero aclaró que sus pechos y brazos son completamente naturales. Incluso señaló que le gustaría tener los senos más pequeños.

Castro, quien es una de las figuras cubanas más activas en redes sociales, suele hablar abiertamente de su cuerpo, sus decisiones y sus

