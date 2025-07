Exchofer de Ómnibus Nacionales denuncia abandono institucional tras accidente del que no fue responsable: Esta es su historia

Vídeos relacionados:

José Collado González, con 19 años de servicio como chofer “A” en la Empresa de Ómnibus Nacionales (EON), ha hecho pública una denuncia en la que acusa a su antigua entidad de abandono, acoso laboral y represalias.

Collado fue una de las víctimas de un grave accidente ocurrido en 2021 mientras trabajaba como chofer, aunque no era él quien conducía el ómnibus en el momento del siniestro.

El accidente: Una tragedia nacional

En enero de 2021, un ómnibus de EON trasladaba a maestros desde La Habana hacia el oriente del país, luego de que sus alojamientos fueran convertidos en centros de aislamiento por la pandemia.

El vehículo se precipitó desde un puente en el kilómetro 44 de la Autopista Nacional. El resultado fue devastador: 12 muertos y 25 heridos. Entre los lesionados estaba Collado.

Las lesiones que sufrió fueron graves: fractura de meseta tibial (pierna izquierda); fractura del cúbito (brazo derecho); luxación de hombro y tobillo con daño ligamentoso y fractura de dos costillas.

Estuvo nueve meses de baja médica, tras lo cual fue declarado apto física y mentalmente para volver al trabajo.

La denuncia: Maltrato tras la recuperación

Al reincorporarse en octubre de 2021, según denuncia, Collado no fue reasignado a su plaza como chofer.

"En lugar de apoyo, recibí maltrato y acoso laboral por parte de la administración de la Base, UEB de Transportación de Colaboradores (EON). Me negaron mis derechos constitucionales, me hostigaron y acosaron laboralmente, por reclamar un ómnibus paralizado que no tenía chófer fijo, y hasta hoy no he tenido una reparación digna por las secuelas físicas y emocionales", explicó.

Denuncia que la Empresa de Ómnibus Nacionales no protegió a un trabajador gravemente accidentado en servicio, con una trayectoria laboral excepcional y que nunca había sido sancionado.

Collado cita que se violaron los Art. 49 (salud) y 51 (trabajo digno) de la Constitución de Cuba.

Denuncia que no hubo disculpas ni compensación: "solo abandono".

Collado González asegura tener informes médicos, documentos laborales y testigos que respaldan su caso.

Exige "una investigación pública y transparente", además de "compensación por daños físicos y morales", reincorporarse a una plaza de chófer "A" de ómnibus y "garantías de que ningún otro trabajador sufrirá esto".

Captura de Facebook/José Collado González

¿Quién conducía? Aclaración clave y origen de la confusión

Un aspecto central de la controversia fue la creencia inicial, equivocada, de que Collado conducía el ómnibus durante el accidente.

En su primera publicación no lo dejó claro, lo que generó especulaciones y ataques de algunos usuarios.

Ante esto, el propio Collado publicó una aclaración contundente este 12 de julio:

“Los ómnibus de EON operan con dos tripulantes que rotan funciones. Yo inicié como conductor, pero en el momento del accidente iba durmiendo, en mi horario de descanso, como establece el reglamento”.

“El ómnibus estaba en perfecto estado técnico. La investigación concluyó que la causa fue fatiga del chofer que conducía en ese momento. Nunca fui citado a declarar ni se me atribuyó responsabilidad alguna”, añadió.

Este punto fue respaldado por el testimonio -en el apartado comentarios de su primera publicación- por el bombero Yoan Manuel Sendoya Reyes, quien participó en su rescate y corroboró: “Te sacamos cargado del ómnibus. Te pregunté qué había pasado y me dijiste que ibas durmiendo”.

En su publicación de este sábado, José Collado aseguró que tras reincorporarse al trabajo en octubre de 2021, la administración de la UEB de Transportación de Colaboradores en La Habana le ofreció puestos como fregador o custodio, incompatibles con su estado de salud.

Al negarse y reclamar sus derechos hasta altas instancias, incluido el Ministerio de Transporte, afirma haber sido víctima de acoso, represalias y bloqueo laboral: “No pido privilegios, solo trabajar. ¿Es justo que se me niegue el pan por denunciar negligencias?”.

En 2024, intentó ingresar a TRANSTUR, pero aunque fue convocado dos veces, no pudo asistir por estar en servicio (en Granma y Guantánamo).

Explicó que solicitó su baja en EON para optar por el puesto, pero nunca recibió respuesta, y desde entonces le cierran todas las puertas laborales sin explicación.

"No pido privilegios, solo trabajar. ¿Es justo que se me niegue el pan por denunciar negligencias? ¿Qué se me castigue por buscar lo que la ley ampara?", concluyó.

Reacciones: solidaridad, críticas y denuncias al sistema

El caso ha provocado un intenso debate en el grupo de Facebook “Accidentes Buses & Camiones”, donde se mezclaron mensajes de solidaridad, críticas a Collado y reflexiones más amplias sobre el sistema laboral cubano.

Uno de los comentarios más compartidos fue del moderador Pedro Domínguez, quien responsabilizó a los altos directivos por la tragedia:

“A nadie le interesó si los choferes estaban en condiciones de hacer ese viaje. Aquí los choferes somos fusibles que se queman cuando algo falla. Triste realidad”, escribió.

Otros internautas señalaron lo precario de las condiciones del transporte, la falta de derechos laborales y la ausencia de protección para los trabajadores tras accidentes.

También hubo comentarios hostiles e incluso insultos hacia Collado, basados en la suposición errónea de que era el chofer activo al momento del siniestro.

Esa confusión, hoy corregida, evidenció la fragilidad del juicio público cuando faltan detalles clave.

La denuncia de José Collado González ha puesto sobre la mesa no solo su caso particular, sino una problemática mayor: la indefensión de muchos trabajadores del sector estatal ante accidentes graves, la falta de reparación institucional y la arbitrariedad en la gestión de recursos humanos.