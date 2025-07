"Usted es una leyenda": Dominicano se topa con el campeón olímpico Andrés Simón en su primera visita a Cuba

Un usuario dominicano de TikTok, identificado como Carlos Rodríguez (@carlosrodriguez9883), compartió un momento inesperado durante su primera visita a Cuba: se encontró en el municipio Playa, en La Habana, con el exatleta Andrés Simón, una de las grandes glorias del deporte cubano.

“Mira con quién me he topado yo aquí, con un campeón olímpico… ¿En qué año?”, pregunta Rodríguez en el video. “92”, responde el propio Simón. El dominicano no oculta su emoción: “Ay, ay, ay, usted es una leyenda. Estoy aquí yo en mi visita a Cuba… me acabo de topar con este medallista olímpico. ¡Qué gusto conocerlo!”

El video ha generado una avalancha de reacciones en TikTok, con cientos de comentarios que van desde la admiración hasta la crítica. “Gloria olímpica. Mis respetos”, comentó un usuario. “Mi gran amigo Andrés Simón… se me salieron las lágrimas al verte”, escribió otro, evocando tiempos pasados en el estadio de La Lisa.

La nostalgia es recurrente. “Andrés Simón, velocista, corría durísimo los 60 metros”, “le ganó a Ben Johnson”, “superó a Carl Lewis”, “un campeón olímpico que nunca tuvo nada”, fueron algunas de las frases repetidas en los comentarios.

Otros expresaron indignación: “Olvidado como todos los que dieron gloria a nuestra tierra”, “los campeones olímpicos de Cuba que no tienen nada”, “una leyenda olvidada por los que les dedicó sus medallas”, “el comunismo acaba con todo y con todos”.

Hubo quienes contextualizaron su grandeza deportiva: “Gran especialista de los relevos cortos, en una carrera de 60 metros en España le ganó al mismísimo Carl Lewis. ¡Es una pena que lo hayamos desterrado al olvido!”, escribió un internauta. “El mejor corredor de 60 metros del mundo en su tiempo”, dijo otro, y alguien más resumió: “Así es como el comunismo termina pagando a sus glorias deportivas”.

Andrés Simón Gómez, nacido en Guantánamo el 15 de abril de 1961, llegó al atletismo a los 23 años tras cumplir misión en Angola, y fue considerado “el amo de la arrancada en Cuba”. Fue campeón mundial de 60 metros bajo techo en Budapest 1989, venció a Carl Lewis en San Sebastián, y obtuvo bronce olímpico en Barcelona 1992 en el relevo 4x100 con un tiempo de 38 segundos, récord nacional hasta hoy.

Fue incluido en el Salón de la Fama de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Atletismo, junto a leyendas como Javier Sotomayor, Roberto Hernández y Maritza Martén.

