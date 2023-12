Boxeador británico regala miles de dólares al cubano Mario Kindelán tras ofrecerle medalla de oro que le ganó en 2004

El exboxeador británico Amir Khan tuvo un magnánimo gesto con su antiguo rival, el expúgil cubano Mario Kindelán, cuando este le ofreció venderle la medalla de oro que le ganó en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.

Khan, excampéon mundial profesional, rechazó la propuesta del doble campeón olímpico cubano, que intentó venderle la medalla de oro olímpica por 5,000 dólares, para poder construirle una casa a su madre en Cuba.

Hace casi dos décadas, Kindelán derrotó a un jovencísimo Khan, de solo 17 años, en la pelea por la presea dorada de los 60 kg de la cita olímpica en Atenas.

Recientemente, el estelar boxeador cubano y el excampeón británico se encontraron en Bahréin, donde el mítico Kindelán le hizo el ofrecimiento.

Khan reveló detalles de su encuentro en una entrevista con talkSPORT Fight Night, en la que confesó su tristeza al ver la situación del campeón olímpico y uno de los mejores boxeadores amateurs de Cuba.

Relató que le hizo una contrapropuesta: darle dinero a cambio de la promesa de que nunca vendería la medalla.

“Ver eso me duele. Me dolió cuando me decía que no tenía dinero, así que le di algo de efectivo. Luego dijo: ‘¿Quieres comprar mi medalla de oro?’. Al principio pensé que estaba bromeando, pero él dijo: 'Realmente quiero venderte mi medalla de oro para poder construirle una casa a mi madre, la familia es muy pobre y quiero construirle una casa’”, contó el británico a talkSPORT Fight Night, según refiere el portal de noticias Marca.

Según Khan, le preguntó cuánto costaría construir la casa y el cubano le respondió que $5,000. Entonces, le dijo: “No hay problema, te daré los $5,000, además tienes que prometerme que te quedarás con la medalla y nunca la venderás a nadie porque ganaste la medalla de oro olímpica” y añadió: “Nunca te aceptaría eso porque te lo ganaste”.

El dinero ya fue enviado a Kindelán, de acuerdo con el sitio Mirror Fighting, que además reveló que un amigo del británico, quien estaba en el evento donde se encontraron ambas estrellas del boxeo, dijo que duplicaría el monto para ayudar también al expugilista cubano.

Khan subió el video contando la historia a sus redes sociales, pero luego lo borró, y tuiteó: “Se eliminó la publicación. No te sientes bien hablando de las dificultades de alguien. Que dios le haga la vida más fácil. Gran foto, la última vez que nos vimos fue hace 18 años”.

En otra publicación, el británico recordó las dos peleas que sostuvo en el boxeo amateur contra Kindelán, a quien le ganó la segunda en Bolton, antes de unirse a las filas del profesionalismo. En el post dijo que fue “un placer conocer a uno de los mejores boxeadores aficionados de la historia y fue increíble compartir el ring con una leyenda así”.

Kindelán, de 52 años y natural de Holguín, es un ferviente simpatizante y admirador del fallecido dictador cubano Fidel Castro. En 2017 declaró en una entrevista que para él es como un dios.

Contó entonces que en su vida cotidiana conversaba con la foto que tiene de Fidel en su casa y que, incluso, le “pide”; es decir, que le dedica el mismo tratamiento que se dispensaría a un ser sagrado o a un santo.

Dijo que el fallecido gobernante era muy cercano con los deportistas y la devoción que siente por él se remonta a sus años como atleta.

En una entrevista exclusiva para CiberCuba en abril de este año, ya estando en Bahréin donde se desempeña como entrenador, se refirió a la debacle del deporte en Cuba, y en particular, del boxeo, y afirmó: “Los primeros traidores son los que dirigen el deporte (…) ¿Por qué el gobierno cubano no acaba de darse cuenta de que los que dirigen el deporte cubano lo que hacen es robar a los atletas, a los entrenadores, al Estado?”.

En la charla con la periodista Julita Osendi, reveló: “Apenas salí de Cuba, el INDER me retiró los 7,400 mugrosos pesos de mis medallas de oro olímpicas. Tal parece que dejé de ser dos veces campeón olímpico”.