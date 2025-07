Lili Estefan tras la coronación de Lina Luaces como Miss Universe Cuba: "Verla hablar en español es el orgullo más grande"

La presentadora cubana Lili Estefan no pudo ocultar su emoción tras la coronación de su hija, Lina Luaces, como Miss Universe Cuba 2025, pero más allá del título, lo que realmente conmovió a la conductora fue escucharla expresarse en español.

“Para mí el orgullo más grande de ver a mi hija con esa corona puesta no es solamente el título. Yo creo que es verla hablar en español. Yo he visto una hija ayer que se me salía la baba y yo no quería ni emocionarme ni llorar”, confesó Estefan visiblemente emocionada en el programa que conduce El Gordo y La Flaca.

La conductora expresó que la relación de su hija con el idioma ha sido motivo de lucha durante años, como suele ocurrir en muchas familias del exilio cubano.

“Una hija que obviamente representa la nueva generación de cubanos aquí en el exilio y están perdiendo el español. Yo he sido una de esas madres que me la paso constantemente arriba de ellos: ‘por favor, hablen su idioma, de donde vivieron sus padres’”, explicó Lili.

Estefan aseguró que lo más valioso de esta etapa de su hija ha sido verla reconectarse con sus raíces cubanas a través del idioma. “Lo que más yo he ganado con esa corona ha sido verla hablando el idioma español, enamorada de aprender, enamorada de seguir adelante, todo lo que yo siempre le había pedido”, confesó.

“Ahora tiene que prepararse en inglés, pero tiene que seguir entrenando, tiene que seguir haciendo oratoria. Cada una de esas niñas ustedes no se imaginan cómo tienen que preparars”, añadió.

Además, reveló que durante mucho tiempo sintió que estaba fallando como madre al no lograr que su hija adoptara el español como lengua principal: “Yo decía: ‘¿por qué si yo le hablo en español tanto, por qué, si yo trabajo en el mercado hispano, Lina no me acaba de hablar en español?’ Ella me decía: ‘Mami, entre mis amigas nadie habla español’”.

Por eso, ver a Lina coronarse como Miss Universe Cuba y expresarse en español ha sido, según Lili, “el orgullo más grande que yo puedo vivir viendo a mi hija con esa corona puesta”.

