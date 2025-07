Kenny Robert sale en defensa de Lina Luaces, Miss Universe Cuba: "Hay gente que ni comprando puede concursar en nada"

El popular creador de contenido Kenny Robert ha salido en defensa de Lina Luaces, la recién coronada Miss Universe Cuba 2025, tras la ola de críticas que ha recibido en redes sociales, especialmente por no haber nacido en la isla.

“Vengo a hablar de Miss Universe porque es algo que me están pidiendo. Obviamente yo tenía mis favoritas que eran: Lina, Deneb, Camagüey y una morena, amulatada, color mermelada que se parecía a mí. Me gustó que ganara Lina, a mí me gustó”, comenzó diciendo en un video en Instagram.

“Muchas personas están criticando a la que lleva a hora mismo el título de Miss Universe Cuba que es ella, uno porque no nació en la isla, pero quiero recordarles algo, la sangre no miente, sus padres son cubanos y con toda seguridad, aunque no pronuncie bien su español, seguro ha crecido con costumbres similares a las de los otros que venimos de Cuba y nacimos en Cuba”, agregó mostrando su apoyo a la hija de Lili Estefan.

Captura Instagram / Kenny Robert

Luego, con un “poquitico de veneno”, al más puro estilo de su personaje de Jessica, añadió: “Me he tomado mi tiempo para entrar en los perfiles de la gente que la critica, ¡cómo se atreven! Unas caras, unos malos cuerpos que nunca van a poder concursar ni en el miss cuartería de su barrio, gente que ni siquiera clasificaría para ser miss simpatía.

El influencer también reaccionó a uno de los comentarios más duros hacia la ganadora, procedente de una usuaria en TikTok: “Salió una ballena negra en TikTok diciendo ‘eso fue comprado’. Hay gente que ni comprando puede concursar en nada de eso porque no tienen ni la cinturita ni nada, lo que tienen aquí (en la cabeza) es aserrín”, dijo, sin pelos en la lengua.

Lo más leído hoy:

Aunque sus declaraciones han generado debate, Kenny Robert se mantiene firme en su defensa de la representante cubana en el Miss Universe: “La muchacha es alta, bonita, hay que pulirla un poquito, pero, ¿no les da pena?”.

Preguntas frecuentes sobre Lina Luaces y Miss Universe Cuba 2025