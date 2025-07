Exvocalista de la Charanga Habanera comienza rehabilitación en Miami: "Hay que seguir pa'lante"

David Montes De Oca, conocido como el Dandy y exvocalista de la Charanga Habanera, ha comenzado un proceso de rehabilitación en Miami, según confirmó él mismo en un video publicado por el perfil Conducta Dade, dedicado a brindar ayuda a personas en situación vulnerable. En la grabación, el artista se muestra reflexivo, agradecido y decidido a recuperar su vida.

“Feliz con esto, sinceramente, otro paso más que estoy dando, y nada, la guerra sigue, esto todavía no ha parado, esto es para toda una vida”, dice el cantante, que también expresa: “Hay que seguir para adelante, no nos podemos estancar, ¿entiendes?, porque no hay de otra”. En su testimonio destaca el apoyo de su círculo más cercano: “Mi prima y Camila, que todavía estamos de pie y todavía tenemos deseos de seguir”.

Sobre su estado actual y el compromiso que ha asumido, el artista explica: “Tengo deseos de seguir luchando con mi enfermedad y más nada que eso”, y les dice directamente a sus seres queridos: “Que saben que las quiero, que son el amor de mi vida”. Consciente de la gravedad de su situación, añade: “Lo que pienso hacer es mantener mi disciplina con mi enfermedad, tratar de buscar y mantener los grupos de ayuda, ¿entiendes? Porque esto es como te digo yo: esto no es un catarro, esto no es una fiebre, esto es una cosa que es para toda una vida”.

En otro momento, Dandy afirma: “Hay que tratar de buscar, ¿entiendes?, y tratar de buscar arrimarme a personas que realmente quieran el bien para mí”. Y lanza un mensaje de gratitud hacia quienes lo han apoyado: “Gracias de verdad a ti por lo que estás haciendo, tú sabes, sin menospreciar a las personas que verdaderamente en algún momento me dieron su mano, pero que yo comprendo que hay un momento que… ¿entiendes? Pero bueno, en este caso, ahora estás tú y hay que aprovecharlo, mi hermano, porque eso es lo que vale”.

Al compartir el post con la actualización, la cuenta Conducta Dade escribió: “David Montes de Oca, el Dandy, ya está interno en un centro de rehabilitación. Estamos muy contentos por este gran paso y agradecidos con su familia por el apoyo. Hoy comienza una nueva etapa en su vida. Gracias a todas las personas que mostraron su apoyo y enviaron sus buenos deseos”.

En el propio video incluyeron mensajes como: “Estaremos dándole seguimiento a Dandy junto a su familia, brindándole nuestro apoyo y acompañándolo de la mano en este recorrido”, y reconocieron que “sabemos que este es un proceso difícil y complicado, donde pueden existir recaídas”. También indicaron que “seguiremos apoyando a Dandy y les traeremos todas las actualizaciones de su proceso”.

La publicación ha provocado una fuerte ola de reacciones. Algunos seguidores manifestaron su sorpresa y preocupación: “No lo puedo creer”, “Verlo así me parte el alma”, “Me he quedado fría”. Otros expresaron apoyo incondicional: “Tú puedes, eres un guerrero”, “Dios te dará la fuerza para salir de eso”, “Qué bueno que está consciente de su situación”. También hubo quienes recordaron su trayectoria: “Era uno de mis favoritos en la Charanga”, “Lo conozco desde niño”, “Yo bailé con él”.

En paralelo, varias personas preguntaron por su ubicación exacta para intentar ayudarlo: “¿Dónde fue que lo vieron?”, “¿En qué hospital está?”, “Varios amigos lo están buscando”. Y no faltaron quienes alentaron su regreso artístico: “Debería grabar un tema con Leoni Torres”, “Tiene talento, que una agrupación lo recoja”.

Un día antes la propia página de Tik Tok Conducta Dade había visibilizado su caso. En videos subidos a su perfil el cantante, visiblemente deteriorado, relataba que necesitaba “un techo para salir adelante” y volver a tramitar su licencia de conducción. También se supo que mantenía contacto con su familia, no tenía antecedentes penales y poseía todos sus documentos en regla en Estados Unidos.

La noticia de su ingreso a rehabilitación ha sido recibida con alivio y esperanza por muchos de sus seguidores, quienes celebran que haya tomado este paso crucial y reconocen su voluntad de cambio. Para muchos, verlo consciente de su situación y dispuesto a luchar representa un primer avance en un camino que, aunque largo, podría marcar su recuperación definitiva.

