Chocolate dice que teme por su vida en la cárcel: "Están dando 25,000 dólares para que me tiroteen"

El reguetonero cubano Yosvanis Sierra, conocido como Chocolate MC, rompió el silencio desde la cárcel de Miami-Dade, donde se encuentra detenido desde principios de junio, y aseguró que teme por su vida.

En entrevista exclusiva con Univisión 23, el polémico cantante denunció que hay personas ofreciendo hasta 25,000 dólares para asesinarlo, e implicó directamente a conocidos del entorno urbano.

"Están dando 25,000 dólares para que me tiroteen", dijo Chocolate desde el centro penitenciario TGK, donde además comparte instalaciones con Damián Valdés Galloso, el presunto asesino del también reguetonero El Taiger, muerto a tiros en octubre pasado en Miami.

El artista se encuentra actualmente recluido en el Metro West Detention Center, el mayor centro de detención del condado, bajo cargos que incluyen secuestro con arma de fuego y asalto agravado, por un incidente ocurrido el 2 de junio.

De acuerdo con documentos judiciales, en esa ocasión habría amenazado y retenido a un fan, aunque él alega que el arma utilizada era en realidad un encendedor con forma de pistola.

"Era un lighter en forma de pistola. Yo venía llorando, fumándome un tabaco, cuando vi un carro detrás y alguien grabándome… ¿Qué iba a pensar yo, si sé que hay gente pagando por matarme?", declaró el reguetonero al periodista Mario Vallejo.

Lo más leído hoy:

Entre los implicados, mencionó al cantante 6ix9ine y a figuras del ámbito urbano como "El Bolo", Dani Ome y su mánager Magdiel, a quienes acusa de ofrecer dinero por su ubicación, lo mismo -señala- que ocurrió con El Taiger antes de su asesinato.

Trauma tras la muerte de El Taiger

Chocolate MC expresó que la muerte de El Taiger lo marcó profundamente. "Me vi en él, me podía haber pasado a mí. Yo lloraba, miraba al cielo y gritaba: '¿por qué no me mataron a mí?'", confesó.

Dijo haber quedado traumatizado por el video del crimen, sobre todo al ver a su colega en el piso mientras Valdés Galloso lo arrastraba "como un saco de basura".

En su relato, negó haber tenido contacto previo con Valdés Galloso y afirma que la primera vez que lo vio fue en la prisión, donde asegura que lo escupió al verlo.

"Estoy contento porque tengo a Dios en mi corazón"

No es la primera vez que el reguetonero denuncia que sus enemigos lo quieren matar.

En junio, en la audiencia en la corte de Miami-Dade, insistió ante la jueza Mindy Glazer que las amenazas a su vida son reales.

"Déjenme preso aquí. Yo estoy más seguro adentro que afuera (...) Ellos juntaron un dinero para darle un tiro en la cabeza a El Taiger, José Manuel Carbajal, lo mismo que están tratando de hacer conmigo. Juntaron un dinero para matarme, para callarme la boca", recalcó entonces.

Yosvanis Sierra reconoció que consume drogas desde los 16 años.

Pese a todo, subraya que está tratando de reenfocar su vida: "Estoy contento porque tengo a Dios en mi corazón", dijo, y envió un mensaje a sus seguidores. "Ahora pienso que sí van a tener buenos resultados de mi parte, porque yo acepté a Dios".

El reguetonero acumula un extenso historial legal en Florida. Este es su noveno arresto en ocho años, y el quinto caso abierto en la corte estatal.

Ha enfrentado acusaciones previas por violencia doméstica, posesión de drogas y ahora también, según fuentes judiciales, por presunta conspiración para asesinar al presunto homicida de El Taiger.

Preguntas frecuentes sobre Chocolate MC y su situación legal