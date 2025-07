El Carli desmiente que haya sido golpeado y revela que una doctora habría difundido su foto hospitalizado

El cantante urbano El Carli negó que haya sido víctima de una golpiza, como circuló en redes sociales, tras la publicación de una imagen suya en una cama de hospital.

Según explicó el propio artista en varios videos publicados en sus historias de Instagram, el incidente ocurrió mientras jugaba baloncesto, como acostumbra cada domingo. Durante el partido, se produjo un altercado en el que estuvo involucrado un amigo cercano y, en medio de la tensión del momento, El Carli resbaló, se golpeó la cabeza contra el contén y quedó inconsciente.

El reguetonero aclaró que no estuvo en ningún tiroteo ni fue agredido por nadie: “Familia, yo estoy bien. A mí no me dieron ningún tiro, a mí no me dieron ninguna golpiza”, aseguró.

También aprovechó para agradecer la preocupación de sus seguidores, quienes le han escrito desde distintas partes, incluso desde Cuba, para saber cómo se encuentra. “Estoy perfectamente”, reiteró para tranquilidad de sus fanáticos.

El Carli mostró su molestia por la difusión de rumores infundados y pidió respeto porque este tipo de noticias preocupan a su familia en Cuba y a sus fans.

El origen del malentendido fue una foto en la que aparece hospitalizado, la cual fue difundida este lunes por el influencer Un Martí To Durako, primero se dijo que El Carli había estado en un tiroteo y luego se afirmó que le habían dado una golpiza.

Sin embargo, en sus historias el artista apareció en perfecto estado de salud y sin signos visibles de haber sido agredido y confirmó que todo fue un accidente.

El Carli reveló que la foto en el hospital la divulgó la misma doctora que lo atendió, una joven cubana que él calificó de "repartera" y que lo había reconocido desde que llegó.

"Yo vi cuando esa muchacha me tiró la foto, sabrá Dios para dónde envió esa foto", dijo El Carli criticando la ética profesional de la doctora y cuestionando que haya cometido una falta de respeto al tomarle una foto sin su consentimiento y además haber difundido información falsa.

"Lamentablemente el cubano es así, el cubano no tiene arreglo", dijo el artista, que confesó se quedó "frío" porque nunca imaginó que una profesional de la salud hiciera algo como esto.

