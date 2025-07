Milenita comparte un tutorial de maquillaje y sus seguidoras reaccionan: "Creo que aprendí gracias a ti"

La creadora de contenido cubana Milenita volvió a hacer de las suyas en redes sociales con un tutorial de maquillaje que ha causado todo tipo de reacciones: desde carcajadas hasta intentos fallidos de imitación.

Con su estilo desinhibido y siempre fiel a su personaje, la joven compartió paso a paso su rutina de belleza... si es que así se le puede llamar.

Desde la primera escena, Milenita ya estaba lista para la acción: cinta en el cabello estilo conejita rosa, base en la frente, mejillas y mentón, y mucha actitud.

“Tutorial de maquillaje de Milenita. Llegó lo que tanto ustedes me pedían”, se lee en la descripción al post.

El paso a paso del “look Milenita” incluye lo siguiente:

Base ligera y optimista: Unas gotitas en el rostro que prometían cobertura, aunque terminaron siendo un exceso de base que de ligera no tenía nada.

Rubor sin miedo al exceso: Milenita aplicó el colorete como si estuviera pintando un cuadro al óleo. El resultado: mejillas encendidas al estilo muñeca rusa.

Cejas marcadas a pulso firme: Las cejas se convirtieron en las protagonistas del rostro, delineadas con precisión y sin titubeos. Según Milenita tienen que se bien negras para que se noten.

Delineado atrevido: Milenita dibujó una línea negra gruesa en los párpados que ni Amy Winehouse hubiera tenido el valor de replicar.

Labial rojo pasión (y sin fronteras): ¿Quién necesita perfilador? Milenita se lanzó con un rojo vibrante que cruzó límites labiales con valentía.

El toque final es el peinado: Una flor roja en el cabello y una sonrisa que gritaba: ¡Estoy lista para comerme el mundo!"

En redes sociales, sus seguidoras no tardaron en reaccionar divertidas en los comentarios: “Siempre con movimientos circulares, me encanta”; “Yo quiero saber el colorete qué marca es. Qué bien pigmenta”; “Me encanta tu personaje y tu manera de llegar a nosotros, porque nos refresca un poco los pesares”; “Gracias por explicar, finalmente creo que aprendí a maquillarme gracias a ti”; “Es hora de crearte un filtro con tu maquillaje”; “Tan bella sin maquillaje, pero entendemos q la chica de la sonrisa amplia lleva su maquillaje”; “Ahora sí alguien que me enseña a maquillarme como debe ser”.

Milenita no busca complacer a todos, sino entretener. Y a juzgar por los cientos de comentarios y las sonrisas que arranca en redes, su misión está más que cumplida.

