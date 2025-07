Yordenis Ugás responde a comentarios racistas en redes sociales

El boxeador cubano Yordenis Ugás no se quedó callado ante una oleada de comentarios racistas desatados en redes sociales tras la publicación de una nota de CiberCuba que celebraba su cumpleaños número 39 junto a su actual pareja, la influencer Olivia RS.

En un mensaje publicado en Facebook, Ugás condenó con firmeza los ataques racistas que leyó en la sección de comentarios del medio digital, tras la publicación de una imagen suya acompañado de Olivia, una mujer blanca.

"Sé que esto no está bien y que me voy a buscar tremendo regaño de mamá. Pero tengo que hacerlo", escribió.

Aclaró que su intención no era generar más odio ni incitar al acoso, sino responder con dignidad ante actitudes que considera inaceptable.

En su publicación, Ugás expresó su rechazo a la idea de que las relaciones sentimentales deban estar condicionadas por el color de la piel.

"Si tú piensas que porque soy negro tengo que estar con una negra, o porque soy blanco tengo que estar con una blanca, entonces el racista eres tú, no soy yo", recalcó.

Uno de los comentarios que más le indignó fue el de una usuaria identificada como Yandrisnay Valdés, quien escribió: "Pero es que ese congo yo no me lo tiro ni muerta, chuiii".

Ugás no dudó en responderle directamente, resaltando que su rechazo hacia ella no tendría nada que ver con su color de piel, sino con su actitud ofensiva y vulgar: "No te miraría nunca, por grosera, por chusma y por chismosa".

El púgil recalcó que no se deja llevar por prejuicios raciales al elegir a su pareja: "Me gusta una mujer, no el color que tenga esa mujer. Y gracias a Dios en este punto de mi vida, siempre que sea mutuo, puedo tener la mujer que yo escoja".

El origen de la polémica fue una nota publicada por CiberCuba con motivo del cumpleaños de Ugás, en la que se compartían imágenes de la celebración en Miami.

El festejo fue íntimo y romántico, marcado por la complicidad de la pareja, que ya lleva un año de relación.

Olivia RS, conocida por su contenido en redes vinculado a la moda y el estilo de vida, ha ganado notoriedad desde que oficializó su relación con el boxeador. Aunque reservados en cuanto a su vida privada, sus fans han notado una relación sólida entre ambos.

Ugás, quien hizo historia al derrotar al legendario Manny Pacquiao en 2021, atraviesa una etapa más tranquila en su carrera, pero se mantiene como una figura respetada del boxeo cubano en el exilio.

Con esta respuesta pública, el excampeón mundial dejó claro que, dentro y fuera del ring, no está dispuesto a tolerar la discriminación: "Yo no soy ese tipo de hombres, ni ese tipo de persona".

Su publicación ha recibido miles de reacciones y comentarios de apoyo, en especial de quienes aplauden su valentía al alzar la voz contra el racismo dentro de la propia comunidad cubana.

