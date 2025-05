"No pierdas la fe": Ugás consuela a cubano que lleva nueve años sin ver a su madre

El boxeador cubano Yordenis Ugás volvió a mostrarse cercano y empático con sus seguidores al responder un mensaje especialmente emotivo que recibió en redes sociales.

Un usuario le escribió: "Le pido a Dios todos los días que me llegue la petición de mi mamá, llevo nueve años sin verla ni poder ir a Cuba, esperando este momento".

La confesión tocó una fibra sensible en Ugás, quien no dudó en grabar un video para responderle.

"Tu comentario me llega, yo estuve casi nueve años sin ver a mi mamá también, yo soy único hijo; yo salí de Cuba para no volver. Ojalá, men, se te cumpla."

Recordando su propia experiencia, el excampeón mundial compartió la profunda emoción que sintió el día que finalmente se reencontró con su madre en Estados Unidos.

"Todo el día me la pasé desconectado. Yo decía: 'No', como que no me lo creía. Ahí es cuando te das cuenta que en ese tiempo, algo muere por dentro", señaló.

Ugás se solidarizó con todos los cubanos que enfrentan la dolorosa separación familiar por motivos políticos y migratorios.

"Mucha gente pierde la mamá, mucha gente más nunca la ve, la tuya está viva y mucha fe; tú sabes que va a llegar el momento. Un abrazo grande para ti y para todas las personas que están en tu situación", le dijo a su fan.

En la misma publicación, el púgil escribió: "Dios quiere le llegue ese momento a esta persona. Y Dios por delante todos puedan poder reunirse con sus madres. La mayoría de los cubanos tenemos historias parecidas a estas".

Ugás ha sido muy abierto sobre su historia personal de sacrificios y separación.

En noviembre de 2024, logró finalmente traer a su madre, Milagros, a vivir con él en Estados Unidos, luego de más de una década separados por el exilio.

"Gracias a Dios llegó mi mamá y mi familia de Cuba. Y ha sido una bendición tan grande, pero algo tan raro, todavía lo estoy procesando y no me lo creo", expresó entonces.

A inicios de este año, compartió con orgullo que por primera vez en 15 años celebró un fin de año junto a su madre.

"Primera vez en 15 años que celebro un 31 de diciembre con mi mamá (Milagros). Los últimos seis años gracias a Dios hemos celebrado San Valentín y cumpleaños juntos, pero fin de año este fue el primero", reveló.

En esa misma publicación, Ugás dejó claro que no olvida las razones de su exilio.

"Salí de Cuba para nunca volver por todo lo que pasé, aunque en un punto tuve que regresar", precisó en Instagram.

"El día que a mí se me olvide que fue la dictadura que me hizo montarme en una lancha dos días y escapar y estar casi nueve años sin ver a mi mamá... ese día me doy un tiro en la cabeza porque habría perdido mi memoria, mi vergüenza y mi dignidad", recalcó.

La historia de Ugás, como la de tantos cubanos, está marcada por la separación, la nostalgia y el anhelo del reencuentro. Pero también por la esperanza. Su mensaje final es claro: "No pierdas la fe".

