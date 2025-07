Abogada Liudmila Marcelo: "Esta semana nos rechazaron asilos por falta de pago con nuevas tarifas"

La abogada experta en Inmigración Liudmila Marcelo ha explicado en declaraciones a CiberCuba las dificultades que se están encontrando para abonar las nuevas tarifas implementadas por la ley fiscal firmada por el presidente Donald Trump este 4 de julio y que fija en 100 dólares anuales el pago de los solicitantes de asilo con casos abiertos.

"En esta primera semana nos rechazaron los asilos que estábamos subiendo a la Corte por falta de pago. Tuvimos que insistir, llamamos a las Cortes. Una colega mía llamó, escribió y le dijeron: 'lo que vamos a hacer es que vamos a aceptarlo. Cuando salga la forma de hacer el pago, le vamos a mandar un 'call-up date', o sea un documento, un 'scheduling order' para que pague en su momento'. Yo con los míos insistí y no me enviaron respuesta. Ya la segunda vez que insistí se dieron cuenta de que no hay forma de pagar las nuevas tarifas. Busqué todas las formas posibles de hacer los pagos y no se pudo", señaló la abogada.

Eso significa que la pregunta del millón es ¿cómo se paga eso? "Realmente pusieron estos 'fee' (tarifas), subieron algunos precios, pero como tal, el método para pagar no está implementado. Con las 'motion to reopen' y con las apelaciones, la forma de pago ya estaba prevista. En esos casos sí hay una forma para hacerlo. Es ahí mismo, dentro del sitio de la Corte. Pero con los asilos no estaba implementado y entonces pusieron esta regulación sin haber implementado la forma de pago y nos estábamos volviendo locos. Había 'deadlines' (fechas tope). O sea, tenías que meter el asilo porque, digamos, pasado mañana es el último día y te encuentras con una 'rejection' (rechazo) porque no has pagado. ¿Y cómo pago? En lo que envías un cheque y tú pones evidencia de que pagaste, se te pasa el tiempo de meter el asilo y el cliente se queda desprotegido", señaló.

En definitiva, Liudmila Marcelo envía a los solicitantes de asilo un mensaje de tranquilidad: no hay que volverse locos porque todavía no está implementada la forma de pagar los 100 dólares anuales que estipulan las nuevas tarifas.

"Y si ya el asilo fue presentado, porque lo que también he estado subiendo en estos días han sido enmiendas a asilo, personas que ya aplicaron por su asilo en el momento que tenían que aplicar y ahora lo que estoy subiendo son enmiendas, no están cobrando por esas enmiendas, o sea, ya el que subió su asilo lo ha hecho sin tener que pagar, ese también puede estar tranquilo", aclaró.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este 4 de julio, Día de la Independencia, su "Ley grande y Hermosa", aprobada un día antes en el Congreso en una ajustada votación de 218 votos a favor y 214 en contra. Para los inmigrantes es mala noticia porque la nueva normativa fiscal encarece los procedimientos migratorios.

A partir del 4 de julio la solicitud de un parole humanitario cuesta 1.000 dólares, el TPS pasa de 50 a 500 dólares; el asilo son 100 al año mientras el caso esté abierto; el permiso de trabajo para TPS, asilo y parole sale por 550 dólares; las apelaciones pasan de 110 a 900 dólares y la solicitud de permiso de residencia sube de 1.440 a 1.500 dólares, entre otros.