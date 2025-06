Abogada Liudmila Marcelo nota incremento del número de jueces que no permiten aparición de clientes I-220A por video

La abogada experta en Inmigración Liudmila Marcelo aseguró este viernes, en declaraciones a CiberCuba, que ha notado un cambio de actitud entre los jueces de Miami y Orlando que hasta hace poco permitían a sus clientes comparecer por video y ahora exigen que lo hagan en persona, con el riesgo que eso conlleva debido a las detenciones que está practicando ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a la salida de la Corte, una vez que les cierran sus casos de asilo.

"Casi el 100% de los jueces permitían que los clientes aparecieran por video y ya se han sumado dos o tres jueces más, sobre todo, aquí en Miami, que no admiten la aparición del cliente por video, lo cual hace que tenga que aparecer en persona. Lo mismo está sucediendo en Orlando y esto trae consigo que se da la posibilidad del 'dismissed' del caso y la detención ahí en la Corte", señaló la abogada en respuesta a la pregunta sobre en qué situación están actualmente los cubanos con I-220A.

"En este momento siguen ocurriendo desestimaciones de casos de asilo para I-220A en las Cortes y las personas a las que se les están desestimando los casos, las están deteniendo, ahí mismo en las Cortes. Esto es totalmente negativo para los I-220A. No nos gusta que suceda, no hay un criterio, o sea no importa que lleves más de dos años, no importa que tengas un caso pendiente, están desestimando los casos y están deteniendo a las personas", dijo.

Pero hay también otras novedades. "Estábamos con el caso de Matter of Q. Li. Yo misma he logrado cuatro terminaciones de casos basadas en Matter of Q. Li porque los jueces estiman que la persona puede ir ante USCIS a solicitar su residencia. Un juez en El Paso, incluso en su orden me lo detalló, me dijo que para él bajo la ley, a estas personas le habían otorgado parole. Es importantísimo porque este juez lo que dice es que bajo Matter of Q. Li a estas personas les dieron parole como una cuestión de ley. Por lo tanto son elegibles para el ajuste de estatus", señaló.

En opinión de la abogada esto es muy positivo. "Es muy importante, pero no sé hasta qué punto USCIS vaya, a la hora de otorgar la residencia a mis clientes, a tomar en cuenta la decisión del juez. ¿Qué pasó después? Vino entonces una decisión la semana pasada, el viernes pasado, que dice que los jueces no están obligados a terminar casos cuando es muy especulativo que USCIS le vaya a otorgar un parole a la persona. Esto cierra la posibilidad para muchas personas a las cuales los jueces estaban terminando los casos basados en que eran cubanos y llevaban más de un año y quizás USCIS les podía otorgar un parole. No quiere decir de modo absoluto que cierre la posibilidad para las terminaciones de los casos, pero sí lo dificulta más. O sea, hay jueces que sí van a seguir considerando que bajo Matter of Q. Li, como fueron mal procesados, pues estas personas fueron, bajo ley, paroladas para los Estados Unidos, pero va a haber jueces que van a seguir negando las terminaciones y otros que hasta el momento las estaba dando, pues la van a negar. Entonces qué sucede con estas personas con I-220A, ya les queda la opción de que algunos tienen peticiones familiares y otros tienen entonces que defender su caso de asilo", insistió la abogada.

En el programa de una hora en CiberCuba, Liudmila Marcelo contestó dudas a los espectadores de esta plataforma y abordó la restricción de visas a amigos y familiares de personas inmersas en temas de narcotráfico; habló del aval recibido por la Administración Trump para continuar con la deportación a terceros países y compartió la dirección a la que hay que devolver la tarjeta de trabajo si es que USCIS pide que la devuelvan.

Asimismo, tocó el tema de las denegaciones masivas de visas de la Lotería de Diversidad y motivadas por el Travel Ban y dijo que confía en que aumenten las excepciones relacionadas con esta restricción de visados a cubanos.

Ciudadanía por nacimiento

Sobre la decisión de la Corte que se ha dado a conocer este viernes, que permite a la Administración Trump avanzar en su plan de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, Liudmila Marcelo aclaró que "puede representar un peligro para los bebés que nazcan estos días en los estados no demandantes".

"La Corte Suprema no decidió sobre el derecho del Gobierno de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de extranjeros sin estatus legal, sino que decidió que la Corte de Distrito no tiene la autoridad para imponer una orden general para pausar la ejecución de una orden del presidente. En resumen, la pausa solo puede beneficiar a los demandantes en el caso y no a todos los que puedan ser perjudicados. Esto significa que la ciudadanía de muchos bebés que nacerán próximamente puede estar en peligro o simplemente en un limbo y con ello también repercute en el estatus de los hijos por nacer de cubanos con I-220A.", señaló.