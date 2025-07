¡Ni arroz completo les dan! Así lucen las bodegas en Cuba, sin higiene y con estantes vacíos

Un video publicado en TikTok por la usuaria cubana @sheyreyes032 ha generado miles de reacciones al mostrar el estado de una bodega en Matanzas y contar que no le entregaron la cantidad completa de arroz correspondiente por la libreta de abastecimiento.

“Así son las bodegas en Cuba y para colmo hasta me robaron arroz”, dice al inicio del video. Mientras camina hacia el establecimiento, añade: “Esta es la bodega de mi barrio, y como pueden ver, desde la parte de afuera está toda destruida. Aquí no hay ningún tipo de higiene, miren para esto cómo está el piso, las paredes sucias. Por supuesto, que no hay alimentos. Miren los estantes vacíos porque no hay nada”.

Explica que antes los productos normados se entregaban cada mes, pero que ahora llegan de forma esporádica. “Antes te daban todos los mandados que te tocaban por la libreta cada mes pero ya eso no existe. Ahora el arroz te toca cada 4 meses, el aseo cada 6 y el café ni hablar, a veces hasta 8 y 10 meses, y otros productos que ni siquiera llegan”.

Ese día fue a recoger el arroz correspondiente a dos personas —ocho libras—, y grabó el momento en que recibió menos de la cantidad establecida. “Quise grabarles lo que me dieron para que vean que aquí no se cumple con lo establecido. 8 lb de arroz equivalen a 8 vasitos de este potecito de helado rebozado hasta arriba, y bueno como era de esperarse nunca llegó a los 8 potecitos de arroz, pero no me sorprende porque eso siempre es así, nunca te dan todo completo”.

El video ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y más de 650 comentarios, entre ellos, algunos centrados en aspectos personales y otros en la situación económica del país. “Y entonces quiénes son los ricos en Cuba????”, “La balanza tiene 100 años”, “Mejor, no comas arroz para que no te sigas engordando”, “Eso es normal donde hay un cubano”, “Por qué no hacen una revolución”, fueron algunas de las múltiples reacciones.

Desde otros países también llegaron mensajes de sorpresa, comparaciones o preguntas sobre cómo funciona el sistema de abastecimiento: “¿Eso que les dan se los da gratis el gobierno o ustedes pueden comprar solo esa cantidad?”, “Y ni con el dinero lo puedes comprar”, “Pero se ve que ella no pasa hambre”, “Eso lo venden después en la calle, qué vergüenza”.

Este video se suma a otros testimonios similares que han circulado recientemente en redes sociales. En mayo, la usuaria @briana_matancera mostró lo que trajo de la bodega para dos personas: arroz, frijoles negros, chícharos, azúcar morena y una compota para su hijo. También enseñó la pesa antigua del local y estantes vacíos. “Llegaron los mandados a la bodega, mi amor… quédate para que veas qué fue lo que llegó”.

En abril, @rodriguez20245 mostró su libreta de abastecimiento y dijo: “La parte de cárnicos, como ven, está vacía”. Según explicó, muchos productos no llegan y otros están registrados como pendientes desde el año anterior. En esa ocasión, también compartió que conserva libretas viejas por si llega algún producto atrasado.

La propia ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció públicamente que el Estado no puede garantizar la entrega de productos básicos como arroz, leche o café.

En Santiago de Cuba, las autoridades locales también han admitido atrasos en la distribución de alimentos, rotaciones forzadas de pan, entrega de “picadillo extendido” para niños y embarazadas, y la llegada parcial o tardía de arroz y azúcar.

A pesar de las promesas de mejora y la continuidad del sistema de racionamiento, cada vez más cubanos comparten en redes sociales escenas que reflejan una realidad extendida: bodegas con estanterías vacías, entregas incompletas y un sistema que ya no cumple su función original.

