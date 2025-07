Después de casi dos años sin pisar su tierra, Claudia, una cubana residente en Estados Unidos, regresó a la isla con un solo propósito: cumplirle una promesa a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y lo hizo de la manera más sincera y conmovedora posible: de rodillas, con lágrimas, fe y gratitud.

“Se me pelaron las rodillas, pero lo volvería a hacer si es necesario”, escribió Claudia en un video que subió a su cuenta de TikTok (@claudita_cuba), donde muestra todo el recorrido que hizo, desde la entrada del santuario hasta el altar, acompañada por su familia y cargando flores para "Cachita", como muchos llaman con cariño a la patrona de Cuba.

En el video, grabado en el icónico templo de El Cobre, en Santiago de Cuba, se le ve conmovida, con ayuda de su hermano y su abuela, avanzando paso a paso. Para acompañar estas imágenes eligió la canción "Desde que estamos juntos" de Melendi. “Este video es testigo de mi fe, de mi gratitud y de la promesa cumplida”, escribió en pantalla.

Aunque no reveló el motivo exacto de su promesa, Claudia dejó claro que fue hecha en un momento de desesperación, cuando solo la fe le dio consuelo. “Todo lo que en un momento de angustia te pedí me lo cumpliste”, escribió. “Gracias por todas las bendiciones que me has dado”.

El gesto ha tocado el corazón de miles. El video ha recibido más de cuatro mil “me gusta” y cientos de comentarios. Muchos usuarios compartieron sus propias historias de promesas, lágrimas y agradecimientos a la Virgen. “No te conozco, pero cada paso que dabas me sacaba las lágrimas”, escribió una usuaria. Otra confesó: “Yo también hice esa promesa y la cumplí, de rodillas, como tú”.

La reacción de Claudia ante tanto cariño fue sencilla pero emotiva: “Gracias corazón, bendiciones para ti también”. En los comentarios, se mostró cercana y agradecida con cada mensaje, dejando claro que su acto no fue para lucirse, sino para agradecer desde el alma.

“Lo hice desde la calle, por eso me ayudaron mi abuela y mi hermano, porque ya tenía las rodillas en sangre. Pero cumplí, porque ella me cumplió mis peticiones”, respondió a una seguidora que también había hecho el mismo recorrido en el pasado.

