La estrategia de Milenita para enfrentar los comentarios negativos: "Yo leo todo con amor, aunque sean cosas feas"

La creadora de contenido cubana Milenita ha vuelto a ganarse el corazón de sus seguidores con una respuesta ingeniosa y positiva ante las críticas que recibe en redes sociales.

En un video reciente, la también doctora compartió uno de los muchos mensajes ofensivos que le dejan, donde la llamaban “pesada, odiosa, payasa, pujosa”, y aprovechó para enseñar cómo transforma ese odio en amor.

“Las personas que preguntan ‘Milena, ¿cómo es que tú puedes con tantos haters y con tantos comentarios negativos?’, pues es muy fácil, mi amor”, comenzó diciendo con su habitual carisma. Acto seguido, reveló su estrategia: reinterpretar cada palabra ofensiva como una muestra de cariño.

“Tú estás leyendo ‘pesada, odiosa, payasa, pujosa’, pero en realidad yo estoy leyendo: ‘me caes tan bien, eres tan buena persona, me encanta tu maquillaje, todo lo que haces te queda lindo, sigue así por donde vas, todos los días me levanto viendo tus videos y me haces sentir mejor, cuando estoy llorando veo tu sonrisa y me río, a veces cuando haces muecas hago muecas contigo, te amo, eres la persona que más quiero en las redes sociales’”, expresó Milenita con una sonrisa.

“Yo leo todo con amor, aunque sean cosas feas”, sentenció la influencer, dejando claro que no permite que los comentarios negativos le roben su alegría ni su autenticidad.

Con esta respuesta, Milenita no solo desarma las críticas, sino que también inspira a sus seguidores a enfrentar el odio con amor y humor.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la estrategia de Milenita para enfrentar comentarios negativos