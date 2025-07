Hay videos que no necesitan mucha descripción. Basta con verlos para que el corazón se haga un nudo. Eso fue lo que ocurrió con el reencuentro de un padre cubano con sus hijos, después de seis años separados. Un momento tan real, tan cargado de amor, que es imposible no emocionarse.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria @lisandrita_95 y ya supera las 261 mil visualizaciones. En él, se ve a dos niños salir corriendo, con el alma por delante, hacia su papá, que llega en auto hasta la casa en Cuba. Él los espera con los brazos abiertos. No hay palabras, no hay pausas, solo un abrazo fuerte, apretado, de esos que intentan recuperar el tiempo perdido.

Uno de los hijos rompe en llanto y se aferra a su padre como si no quisiera soltarlo jamás. El otro también se une al abrazo, y los tres quedan fundidos en una imagen que lo dice todo: amor, ausencia y reencuentro.

“Yo no me podía perder este encuentro. Después de seis años, mi hermano pudo ver a sus hijos”, escribió Lisandrita, testigo directa de ese instante. Y qué bueno que lo grabó, porque miles de personas en todo el mundo han sentido la emoción vibrar con cada segundo del video.

Con la canción “Cuando Nos Volvamos a Encontrar” de fondo, la escena no podía ser más perfecta. Porque esto no es solo un reencuentro: es la historia de muchas familias cubanas que, por distintas razones, han tenido que vivir separadas. Es también la prueba de que el amor de un padre no entiende de distancias, ni de años, ni de fronteras.

En un país donde los abrazos a veces tardan años, este fue uno que llegó para curar. Y gracias a un video, hoy también nos cura un poco a todos.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre los reencuentros familiares en Cuba tras años de separación