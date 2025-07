Vídeos relacionados:

¡Se acabó el amor! Astrid Cuevas, ex de Anuel AA y madre de su hijo mayor, e Isander Pérez, ex de la modelo venezolana Isabella Ladera, ya no están juntos. La parejita que solía presumir su amor en redes sociales —incluso con fotos familiares junto a sus hijos— ha puesto punto final a su historia.

Aunque no hubo un anuncio oficial, la ruptura quedó más que clara gracias a una respuesta directa de Astrid en redes sociales, después de varias indirectas que ya daban pistas del distanciamiento. Una seguidora le preguntó si seguía con Isander, y ella no se guardó nada:

"No estoy con hombres que le permiten a otra mujer hablar mal de su mujer y del hijo de su mujer. Me gustan los hombres con los coj**** bien puestos."

¡Boom! Más claro, imposible. Muchos interpretaron que Astrid se refería a comentarios provenientes del entorno de Isabella Ladera, pero hasta el momento, ella no ha confirmado ni desmentido nada al respecto.

Antes de esa declaración, Astrid ya había encendido las alarmas con una historia en Instagram que muchos leyeron como una indirecta directa:

"Si te equivocas de tren, bájate en la primera estación. Porque entre más tardes en bajarte, más caro será tu viaje de vuelta. (No hablo de trenes)."

Y como si eso no bastara, ambos dejaron de seguirse en Instagram y eliminaron todas las fotos en las que aparecían juntos. Ya se sabe: en el lenguaje de las redes, eso casi siempre significa ruptura confirmada. Además, hay que señalar que Astrid ha dejado caer más indirectas en sus redes sociales...

La relación había ilusionado a muchos de sus seguidores. Se les veía felices, compartiendo tiempo en familia, con muestras públicas de cariño y aparente estabilidad. Pero algo se rompió.

Mientras tanto, Anuel AA continúa con su nueva pareja, Laury Saavedra, con quien recientemente tuvo a su cuarta hija. Isabella, por su parte, también cerró capítulo con el cantante Beéle.

Así que los ex de Anuel y de Isabella apostaron al amor… pero al final, el tren no llegó a destino.

