La desgarradora emoción de una niña en Cuba al recibir un regalo de cumpleaños de su padre desde el extranjero

Una emotiva escena captada en Cuba ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Una niña, vestida con corona y banda de cumpleaños, fue sorprendida en plena calle por una persona disfrazada de Minnie Mouse, quien le entregó un regalo enviado por su padre desde el extranjero.

El gesto, lleno de simbolismo y ternura, incluyó una caja de malta decorada con un lazo rosa y una lluvia de pétalos que salieron de un paraguas blanco.

La reacción de la menor fue inmediata: no pudo contener las lágrimas y corrió a refugiarse en los brazos de quien parece ser su madre, quien la consoló con un fuerte abrazo mientras la figura de Minnie Mouse permanecía a su lado.

El video del momento, publicado en TikTok por el usuario @raymel.hernandez, ha generado una oleada de comentarios llenos de solidaridad y emoción.

Frases como “Feliz cumpleaños para tu princesa”, “no pude evitar llorar porque el amor de un padre es incondicional” y “maldita distancia” resumen el sentir de muchas personas que se han identificado con la separación familiar que viven miles de cubanos.

“Bendiciones papá, lo importante es no olvidar. Muchos olvidan su familia porque se les hace más fácil conseguir otra fuera. Ellos son los que sufren”, escribió un usuario visiblemente conmovido. Otro comentó: “Dios te bendiga, no te conozco, pero no pude evitar llorar como ella”.

Lo más leído hoy:

La escena refleja no solo el amor incondicional de un padre ausente físicamente pero presente en el corazón de su hija, sino también las profundas cicatrices emocionales que deja la separación familiar impuesta por la emigración, una realidad que afecta a innumerables hogares cubanos.