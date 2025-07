Insurrecto dedica tiradera a Dany Ome y arremete sin piedad contra Descemer Bueno: "Te salva que eres baladista"

El fin de semana, durante un concierto del Clan 537 en La Scala de Miami, el rapero cubano El Insurrecto (Leandro Medina) protagonizó un momento polémico al lanzar una "tiradera" en vivo contra el reguetonero Dany Ome, quien recientemente se ha presentado en escenarios oficiales en Cuba.

Durante una improvisación, El Insurrecto expresó: "En la tarima digo lo que siento. ¿Qué es lo que pasa, penco? Las cosas como tú yo no las represento. Si estás gordo es porque comes. ¿Qué es lo que tienes tú, Dany Ome? Tu mamá fue de las Damas de Blanco y ahora vas a Cuba y te haces el santo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Estás acabando."

El fragmento fue grabado y difundido por el perfil @cubaurbanonoticias en Instagram, desatando una intensa reacción en redes. Uno de los que no tardó en responder fue el cantautor Descemer Bueno, quien publicó un comentario criticando la actitud del Insurrecto.

"Que yo sepa El Insurrecto se pegó en la dictadura cantándole al pueblo y a la gente del barrio", escribió Descemer. "Dany Ome está durísimo escribiendo… si yo fuera un ejecutivo en una multinacional, firmo contrato con él. El tiempo del Insurrecto ya pasó".

Además, Descemer calificó la tiradera del Insurrecto a Dany Ome como “pura envidia” y expresó que entre artistas debe existir respeto mutuo.

Descemer Bueno ha sido blanco de críticas en el pasado por sus posturas políticas y visitas a Cuba, aprovechó el fragmento de video para sacar pecho. “Nunca pensé que alguien que siempre ha tenido mi respeto iba a caer en esto… En lo personal nunca me afectó ni a mí ni a los 13 millones de personas que me escuchan cada mes en Spotify.”

Insurrecto no se quedó callado. Publicó una imagen de fondo negro con una extensa respuesta en la que acusó a Descemer de buscar protagonismo, de tener “doble moral” y de estar “acabado” como artista.

"Por eso cada día estoy más lejos de las redes sociales. Qué manera de gustarle el chisme y el "chuchuchú" al cubano. Pasaron tantas cosas bonitas en un concierto de 2 horas y 40 minutos, y viene a destacarse el fragmento de la improvisación para dichos muchachos por su polémica visita a Cuba", lamentó el rapero.

El mensaje para Descemer Bueno fue duro y sin miramientos. "Eres un doble moral, una alcohólica dando serenatas con guitarra. No te confundas conmigo. (...) Actualmente tú eres otro trovador de taberna en chupameao".

"Se te dan éxitos a dúo, porque tú en solitario no le llegas. Tu voz de urraca suele aturdir. Así seas amigo personal de Enrique Iglesias y vecino de Paulina Rubio, yo no te voy a dejar pasar ni una. (...) Te salva que eres baladista, porque si no, te barriera con tremenda facilidad", dijo en referencia a una tiradera de rap.

"Hacerte yo a ti una tiradera es como darle un bofetón a una niña. Y eso está penado", concluyó. La publicación rápidamente se viralizó.

Música y política en Cuba: El debate no muere

Este enfrentamiento entre Descemer y El Insurrecto ocurre luego de que Dany Ome y Kevincito el 13 ofrecieran conciertos en La Habana los días 18 y 19 de julio, en el recinto Pabexpo, con promoción en redes sociales y respaldo institucional.

También se presentaron en Santiago de Cuba. En estos eventos hubo unos invitados que no dejaron a nadie indiferentes, Sandro Castro, nieto de Fidel Castro y Raúl Guillermo Rodríguez Castro (El Cangrejo), nieto de Raúl Castro.

La madre de Dany Ome, Noelia Pedraza Jiménez, se convirtió en Dama de Blanco, tras casarse sorpresivamente con el exprisionero político Ariel Sigler Amaya, quien luego renunció a ese matrimonio y negó cualquier relación afectiva con ella.

Esto añade complejidad al debate porque se cree que la mujer usó su posición como supuesta opositora para salir de Cuba y entrar a Estados Unidos con su familia.

La polémica revive el eterno dilema dentro del arte y la política en Cuba. ¿Debe un artista residente en el exterior presentarse en instituciones controladas por el régimen? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad ética del músico cuando decide actuar en escenarios oficiales, aun cuando su entorno familiar haya estado vinculado a la disidencia?

¿Se trata de censura entre artistas o de una legítima crítica entre cubanos? El debate está abierto en las redes con los fanáticos de cada cantante defendiendo sus puntos de vista.

