“¿Cómo es posible que tenga más dinero que mi mamá?”: Dany Ome lanza indirecta y Otaola no se queda callado

El reguetonero cubano Dany Ome criticó abiertamente al influencer Alexander Otaola durante una entrevista en el pódcast Destino Tolk, donde fue entrevistado junto a su compañero de dúo, Kevincito El 13.

En sus declaraciones, Dany Ome cuestionó el reconocimiento y los recursos que ha alcanzado Otaola en comparación con su madre, Noelia Pedraza Jiménez, quien fue Dama de Blanco en Cuba, tras casarse con el preso político Ariel Sigler Amaya, en 2008.

“¿Cómo es posible que Otaola, hablando por un micrófono, tenga más dinero que mi mamá? Y mi mamá sí salió para la calle”, dijo el artista molesto por lo que considera una injusticia hacia quienes enfrentaron al régimen dentro de la isla.

Durante la entrevista, el reguetonero también habló del sufrimiento que vivió su madre por tener ideas políticas diferentes a las del gobierno de Cuba y aseguró que, a pesar de eso, ella está dispuesta a volver de vacaciones a la isla con él.

“Hay muchas personas que sí tienen su dolor y nosotros respetamos ese dolor, pero no quieras mandar en mi vida o en lo que yo hago”, dijo Dany Ome, en alusión a supuestas críticas de Otaola, por ser partidario de viajar a Cuba para cantar y vacacionar.

Otaola responde con dureza

Las palabras de Dany Ome no pasaron desapercibidas. Alexander Otaola respondió tajantemente este miércoles, desde su programa en YouTube Hola Ota-Ola, donde el influencer cuestionó la historia familiar del reguetonero.

“Es posible (que tenga más dinero que tu mamá) porque yo no me casé el mismo día que conocí a un preso político para tramitar una visa. Es posible porque yo tengo un comportamiento consecuente y dedico el programa más exitoso de la comunidad cubana a denunciar los descaros que tú prefieres tapar”.

Otaola también señaló directamente a la madre del artista, Noelia Pedraza, y aseguró que ella se casó con el preso político cubano Ariel Sigler Amaya el día que lo conoció, en la Prisión Provincial de Jóvenes en Villa Clara, porque tenía un interés claro.

“¿Tú me vas a hablar a mí de doble moral? ¿Tú? Yo tengo la carta del hombre que se casó con tu mamá, y dos años después de casarse le dejó claro al mundo que tu mamá no tenía absolutamente nada que ver con él. ¿Tú me vas a hablar de doble moral, niño?”, expresó.

Otaola mostró una nota de prensa, firmada en el 2010, donde Sigler Amaya negó públicamente tener una relación sentimental con Noelia Pedraza y aseguró que ninguno de los hijos de la mujer eran descendientes suyos.

“Ella consiguió visa a Estados Unidos porque se presentó como la mujer de un preso político (...) Ella, como tantas personas, se aprovechó de la oposición para obtener beneficios, en su caso el de viajar y recibir refugio en Estados Unidos”, afirmó el presentador.

Otaola dirigió duras palabras al reguetonero, llamándolo incluso cobarde: "Dany Ome, no tienes sangre de valiente ninguno".

Música sin política

Durante el mismo pódcast, Dany Ome y Kevincito El 13 coincidieron en que su objetivo es hacer música, no política.

“Nosotros estamos aquí para hacer música y a través de esa música poner a Cuba y a los cubanos en alto”, afirmaron.

Kevincito, por su parte, compartió que mantiene fuertes lazos con su familia en la isla. “Tengo a mi papá y a toda mi familia por esta parte en Cuba”, dijo.

Ambos músicos defendieron el derecho a visitar su país de origen y a preservar sus vínculos afectivos, rechazando las críticas que suelen recibir por regresar a la isla.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Dany Ome y Alexander Otaola