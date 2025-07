Increíble lo que le pasó: La alegría de una cubana con I-220A tras acudir a su cita migratoria en Orlando

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en redes sociales su emoción tras asistir a una cita migratoria en la corte de Orlando relacionada con su proceso de I-220A. Aunque su caso presentó irregularidades en el sistema judicial, su publicación refleja alivio y gratitud por el resultado del encuentro.

“Master hearing I-220A (Corte de Orlando) y todo bien. Feliz de regreso a casa”, escribió en un video publicado en TikTok, donde se le ve saliendo del edificio judicial junto a otras personas, con una sonrisa y la mano levantada en señal de victoria.

En la misma publicación, la mujer agradece: “Dios y mis santos son muy buenos conmigo”, dejando ver la carga emocional y espiritual que conlleva este tipo de procesos para miles de migrantes cubanos.

En los comentarios del video, explicó que hubo confusión al momento de su cita:

“Teníamos cita, pero cuando nos revisaron en la cisterna no teníamos corte. En mi NTA no había nombre de juez. Cuando me chequearon en el sistema no tenía audiencia, teníamos cita. Pero no aparecimos en el sistema”, relató.

El formulario I-220A es un documento utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que otorga libertad condicional a migrantes detenidos, mientras se resuelve su situación legal.

Lo más leído hoy:

En muchos casos, las audiencias en cortes de inmigración pueden resultar en largas esperas, cancelaciones o confusiones como la que vivió esta cubana.

Pese a la incertidumbre inicial, el ambiente mostrado en el video es de celebración. La escena representa un momento de esperanza y alivio para muchos migrantes cubanos que enfrentan procesos similares.

Preguntas frecuentes sobre el proceso migratorio I-220A para cubanos en EE. UU.