¡Es de un artista cubano! Brad Pitt confiesa cuál es su canción favorita en español y no podrás creer cuál es

El reconocido actor estadounidense Brad Pitt reveló recientemente que una de sus canciones favoritas es en español y pertenece a un artista cubano.

Durante una entrevista en medio de la promoción de su nueva película, F1, el ganador del Óscar confesó que siente un cariño especial por el tema “Otro día más sin verte”, interpretado por Jon Secada en su versión en español.

“La canción que verdaderamente vergonzosa amo es de Jon Secada, la versión en español. Ahorita no recuerdo cómo dice la letra… por eso soy actor y no músico”, bromeó el intérprete de Once Upon a Time in Hollywood, generando risas entre los presentes.

El momento fue captado en video y no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde numerosos seguidores reaccionaron con sorpresa y orgullo al saber que una estrella de Hollywood aprecia un clásico romántico del repertorio latino, interpretado por el artista cubano-estadounidense.

Tras la difusión del video, Jon Secada compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento a Brad Pitt. El cantante subió un breve video en el que se mostró visiblemente emocionado por las palabras del actor y aseguró sentirse “muy halagado” de que una de sus canciones haya marcado a una figura como él.

Brad Pitt, de 61 años, no ocultó la alegría que le provoca la canción, y aseguró que le trae buenos recuerdos y lo hace sentir bien cada vez que la escucha.

