Cubana se queja de la vida en Estados Unidos: "Aquí lo pasamos aún peor. Sigo prefiriendo Cuba cien por ciento"

Un video de una cubana residente en Miami, Estados Unidos, se ha vuelto viral en redes sociales, desatando una fuerte polémica por sus declaraciones en defensa de la vida en Cuba, a pesar de las dificultades que enfrentan los ciudadanos en la isla.

“Las personas me dicen, ‘tú estás loca si tú te vas para Cuba a pasar trabajo y a pasar necesidades’. Caballero no vamos a tener más esa vendita en los ojos, vamos a quitarnos la venda de los ojos. En Cuba se pasa trabajo igual, aquí lo pasamos aún peor que en Cuba, porque aquí si no pagas la renta no les importa que tengas niños y que no tengas, vas para la calle, si no tienes un peso para comer no le interesa a nadie porque aquí tú no vas a decirle a esa persona que tú conoces ‘oye tú me puedes fiar una librita de arroz que mañana la pago’”, reflexiona en el video compartido por varios perfiles y páginas en redes.

“No, aquí eso no existe. Aquí si te falta un medio para comprarte un pan te jodiste si no tienes el medio, porque no te van a dar el pan y eso lo saben muchas personas”, continúa diciendo la mujer.

“Además de eso, súmale que aquí los niños no son felices para nada, de qué les vale tener un tablet, un televisor y un teléfono, no les vale nada, porque para ellos lo más importante es salir a jugar, es salir a divertirse con sus amiguitos, aquí a dónde va tu hijo, a ningún lado, por una sencilla razón, te lo secuestran. Así que por lo tanto sigo prefiriendo Cuba 100 porciento”, añade muy convencida.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar; en los comentarios al video publicado por La Familia Cubana fueron muchos los que arremetieron contra ella: “Lo que no te gusta es trabajar así que saca tu pasaje y regrésate que para irse no hay impedimentos”; “La gente quiere llegar y no pasar trabajo, todo tiene su proceso, este es un país para trabajar, progresar, pero como todo, lleva su tiempo, trabajo, sacrificio, y disciplina”; “Para qué te fuiste, regresa que los apagones te esperan”; “Qué bueno regrésate, tu problema es que no quieres trabajar y aquí trabajo sobra y con trabajo y dinero no tienes que pedirle nada a nadie .Te acostumbraste a vivir sin pinchar. Vete y dale la oportunidad a otra persona con seso a venir”.

“Mijita dónde tú estás viviendo porque aquí también secuestran y matan niños y jóvenes y adultos mayores y de todas las edades y ya no se le puede pedir a nadie nada para cocinar porque nadie tiene y lo que pueden conseguir es tan poco que no le da la cuenta a nadie y aquí los niños no tienen un local seguro donde jugar porque todo esta o roto o cerrado por supuesta reparación y ni hablar de los parques que ya no existen, así que ni te atrevas más a comparar esto con esa potencia donde si trabajas tienes para llevar a tus hijos a donde sea”, le replicó una usuaria desde Cuba.

