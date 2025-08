Willy Chirino habla claro sobre la crisis migratoria en EE. UU.: "Aquí se viene a trabajar"

El músico cubanoamericano Willy Chirino envió un mensaje contundente a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en medio de la actual crisis migratoria: “Aquí no se viene a ser vago y a estar en una esquina tomando cerveza, aquí se viene a trabajar, a trabajar… si tú trabajas aquí, triunfas”, afirmó en una entrevista con el locutor Enrique Santos.

Durante la conversación, publicada en el canal de YouTube Enrique Santos Show, Chirino expresó su preocupación por la gestión de la frontera y el impacto social del ingreso masivo de personas sin control. “Obama deportó a 2 500 000 latinoamericanos, llegó Trump y deportó 1 700 000, vino Biden y no solamente habrá deportado sabe Dios qué 700 000, pero dejó entrar a 21 millones de personas, que tú no sabes de dónde son”, afirmó.

El artista comparó la situación actual con la crisis del Mariel en 1980, cuando Fidel Castro “vació las cárceles y los manicomios” para enviar reclusos y enfermos a Estados Unidos. “Esto fue un desastre, Jimmy Carter era el presidente”, recordó, advirtiendo que hoy el panorama se agrava con amenazas como el narcotráfico y el fentanilo: “Ese hombre abrió la frontera y lo que entró aquí fue…”, añadió en alusión a Biden.

Durante los dos mandatos de Barack Obama (2009-2017), Estados Unidos registró la mayor cifra histórica de deportaciones formales: más de 3 millones de expulsiones, alcanzando un pico de 409 849 en el año fiscal 2012, según los datos del Department of Homeland Security (DHS) .

Por su parte, Donald Trump, en su primer mandato (2017-2021), acumuló aproximadamente 943 000 deportaciones formales, bastante por debajo del récord de Obama, según el Yearbook of Immigration Statistics del DHS. En el caso de Joe Biden, hasta el año fiscal 2023 se registraron alrededor de 1,1 millones de remociones, con un notable incremento en 2024 que cerró con 271 484 deportaciones, la cifra más alta de la última década.

Estos números corresponden exclusivamente a deportaciones formales gestionadas por ICE. No incluyen expulsiones rápidas o devoluciones administrativas (como las realizadas bajo el Título 42).

Gloria Estefan pide humanidad y critica la polarización

Las declaraciones de Chirino contrastan con la postura de Gloria Estefan, quien en recientes entrevistas manifestó su alarma por la persecución a inmigrantes y la creciente división política en el país. “Nunca he visto a Estados Unidos tan polarizado como ahora”, dijo a Jorge Ramos en julio, recordando que, pese a haber vivido la segregación racial, no había presenciado un clima tan tenso.

En otra conversación con Canela News, la intérprete de “Mi tierra” relató un episodio que presenció en un vuelo doméstico, cuando agentes migratorios separaron a una madre de su bebé: “¿Cuál era la necesidad de sacarle de los brazos el niño a esa madre si de todas maneras iban a salir ambos? No entiendo por qué hay que perder la humanidad. Me asusta”, aseguró. En esa misma entrevista, Estefan reconoció que deben existir reglas, pero cuestionó los métodos: “Este país fue hecho por inmigrantes. Obviamente hay personas que se aprovechan, criminales que se aprovechan, y hay que tener reglas. Pero no es necesario ir a ese extremo”.

Un contexto migratorio cada vez más tenso

El debate sobre inmigración se produce mientras el gobierno de Donald Trump endurece su política migratoria. A inicios de 2025, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que “todos los inmigrantes ilegales son criminales” por haber violado las leyes migratorias, dejando claro que no habrá distinciones entre quienes tienen antecedentes y quienes solo buscan regularizarse.

Las detenciones y deportaciones masivas se han intensificado, afectando también a miles de cubanos que llegaron durante la crisis migratoria de los últimos años. Mientras Chirino insiste en que el éxito depende del trabajo y el esfuerzo individual, Estefan llama a no perder la humanidad en medio de la aplicación de las leyes.

El debate refleja la diversidad de opiniones dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos, en un momento en que la inmigración sigue marcando la agenda política y social del país.