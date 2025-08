Polémica en el mundo fitness cubano en Miami: Entrenador de Georgina acusa a Carnota de copiarle conceptos e ideas

Vídeos relacionados:

Yasmani Rodríguez, conocido como Yas Personal Trainer y entrenador de celebridades como Georgina Rodríguez, publicó en sus historias de Instagram una denuncia contra el influencer cubano Carnota, a quien acusa de haberle copiado ideas, conceptos e incluso intentar quitarle clientes de su gimnasio.

El entrenador compartió una serie de historias donde expone, con sus propias palabras, lo que considera una falta grave de ética profesional: “Desde mis vacaciones, con la mente tranquila y el corazón en paz, me topo con algo que me obliga a hablar. No desde la rabia ni el ego, sino desde el respeto. Porque hay límites que no se deben cruzar y valores que no se negocian. Y el silencio, muchas veces, protege lo que no merece ser protegido”.

Yas relató un episodio del pasado en el que ya había enfrentado una situación similar: “Hace años, en uno de mis gimnasios, un instructor al que le di trabajo y confianza comenzó a dar clases con mis clientes, a escondidas, sin ética, usando lo que yo construí con esfuerzo. Cuando lo enfrenté, me dijeron: ‘Así se hacen los negocios’. Y yo respondí: ‘No. Así los hacen ustedes. Yo no negocio mis valores’.Me fui con la frente en alto, sin robar, sin copiar, sin destruir. Y seguí creciendo, construyendo con respeto, esfuerzo y corazón.”

La historia continuó con una referencia directa —aunque sin mencionar su nombre pero sí mostrando su foto— al influencer Carnota, al que entrenó personalmente, y cuya transformación física fue mostrada en imágenes compartidas junto al texto: “En ese camino entrené a muchas personas, entre ellas un influencer que llegó con sobrepeso, sin motivación, sin disciplina… Y le ayudé a cambiarlo todo. No solo su cuerpo, le cambié la cabeza, la forma de verse, de vivir, de pensar. Le entregué tiempo, energía, experiencia y corazón”

En otra historia, Yas denunció que esa misma persona, en complicidad con otros que actuaron sin ética anteriormente, está repitiendo los mismos patrones: “Hoy, veo que esa misma persona, junto con otros que ya actuaron sin ética antes, repite el patrón. Copian conceptos, replican ideas, y lo más grave: le escriben a mis clientes, insistentemente, sabiendo que tengo una clase, un gimnasio y una comunidad construida con años de entrega. No me afecta lo que hagan. Lo que me duele es la forma. La falta de ética. La deslealtad. El descaro”.

Poco después, el influencer aludido, Carnota, respondió en los comentarios de una publicación del perfil “Un Martí To Durako”, dando su versión: “Todo comenzó con Run4Vibes, un proyecto que nació de forma genuina, sin depender de su marca, lo digo con respeto. Simplemente invité a mis seguidores a correr conmigo y, en pocas semanas, se formó una comunidad hermosa. La gente se unió por la vibra, por la energía que se siente al estar ahí. Es cierto que algunas personas llegaron desde mi antiguo gym, y al parecer eso incomodó. Pero cuando algo no nace de ti y no puedes controlarlo, a veces el ego habla más fuerte. Agradezco el tiempo que estuve ahí, pero uno es libre de cambiar de ambiente cuando lo necesita. No pienso entrar en polémicas ni contar mi versión completa. Cierro este capítulo y sigo adelante por lo que realmente todo empezó: Run4Vibes”.

Aunque ambos aseguran seguir sus caminos por separado, este intercambio en redes dejó al descubierto las tensiones dentro de la comunidad fitness cubana en Miami.

