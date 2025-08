Video de las playas de Varadero abre debate sobre dónde es mejor la vida, si en Cuba o en EE. UU.: “Ustedes son esclavos con casa prestada”

Un cubano ha desatado un encendido debate en redes sociales tras compartir un video desde las playas de Varadero, acompañado de un mensaje contundente contra la vida del emigrado que trabaja largas jornadas en el extranjero.

“Mejor que estar en la construcción tu jefe arriba de ti con un casco puesto”, dice el tiktoker Leo Velcalderín, mientras muestra la playa desierta en las primeras horas del día. En su grabación, contrapone la tranquilidad del entorno natural cubano con lo que califica como una vida de esclavitud moderna en el exterior.

“Ya no engañes más a la gente diciendo que usted allá vive bien. Usted es un esclavo moderno asalariado, usted no tiene vida propia. Tu vida la manda tu jefe, no le digas más a la gente que tú tienes casa y que tú tienes carro. Tú no tienes nada, todo eso es del banco, todo eso tú lo debes”, expresa Velcalderín en su video.

El creador, que se identifica como residente en la isla, sostiene que muchos emigrados intentan vender una imagen irreal de éxito. “Lo único que vas a lograr es que se te caiga el pelo y que se te caiga hasta el rabo, porque tú estás en el cementerio de las pingas muertas, en el país de los muertos vivientes”, afirma con un lenguaje coloquial y provocador.

Velcalderín asegura preferir la vida en Cuba, a pesar de las dificultades diarias. “Prefiero estar en mi tierra con apagones y comiéndome un mango o un huevo frito, pero tener tiempo de vida, compartir con mis amistades y disfrutar de mi familia, que esas son las verdaderas cosas que realmente valen en la vida. Allá nadie quiere a nadie, no hay familia, no hay amigo, nadie”, concluye.

El video ha generado múltiples reacciones entre usuarios cubanos, tanto dentro como fuera del país, que debaten en los comentarios sobre la validez de los argumentos y las realidades contrastantes entre la vida en Cuba y la emigración.

