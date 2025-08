Cubana muestra un lujo que en otros países es básico: “Esto cuesta la mitad de un salario en Cuba”

Una cubana ha causado revuelo en TikTok tras publicar un video en el que denuncia que el papel higiénico se ha convertido en un artículo de lujo en Cuba, debido a su elevado precio en relación con los salarios estatales.

“Esto para ti es un simple papel para limpiarte el culo, para nosotros no, para nosotros es un lujo ya que hoy en día esto te cuesta más que la mitad de un salario mínimo”, dijo la joven, quien aparece en el video con una tira de papel higiénico colgando del cuello, en gesto simbólico.

La mujer explicó que, ante la imposibilidad de comprar este producto básico, muchas familias cubanas se ven obligadas a recurrir a métodos alternativos como “usar periódicos viejos, libretas escolares que ya no se usan e incluso hojas de los árboles”.

En un tono directo y cargado de indignación, la cubana remarcó la enorme brecha entre lo que se considera básico en otras partes del mundo y lo que representa un lujo para quienes viven bajo las condiciones económicas actuales en la isla.

“Si llegaste hasta aquí no olvides seguirme, porque a ti no te pasa nada y a mí sí. De verdad me estarías ayudando mucho”, concluyó, apelando a la empatía de los usuarios fuera de Cuba.

En Cuba, el salario mínimo ronda los 2,100 pesos cubanos, mientras que un rollo de papel higiénico puede costar más de 1,200 CUP en el mercado informal, lo que pone en evidencia la precariedad y el deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos.

El video original fue compartido en la cuenta de TikTok @darlinmedina931 y rápidamente se viralizó por la crudeza del mensaje y la realidad que refleja.

