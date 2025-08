Una cubana radicada en Estados Unidos no ha dejado indiferente a sus paisanos en TikTok tras responder, sin pelos en la lengua, a quienes la critican por seguir viajando a la isla. En un video que ya acumula miles de vistas y reacciones, la joven Mel Columbie (@melcolumbie) dejó clara su postura: su prioridad es su familia, no la política.

Todo comenzó cuando publicó un video de su llegada a Cuba y un usuario le escribió: “Donde hay dictadura no voy, la familia que aguante”. Mel no se quedó callada y respondió con un mensaje grabado en el que afirma: “Respeto tu opinión. Cada cual tiene una opinión diferente. A mí me duele lo que pasa en Cuba, pero una contra todos no puede. Ahora, dejemos aparte la política, que no me interesa; me interesa mi familia”.

Con voz serena pero firme, continuó: “La que está en Cuba, que no tuvo la oportunidad de salir, que no tiene la oportunidad de salir, que no quiere estar allá pero tiene que estar allá. Voy a seguir yendo a Cuba cuantas veces haga falta, porque allí está mi familia. Te guste o no te guste. No me interesa. Yo no voy a cambiar lo que está pasando en Cuba”.

Su respuesta desató una avalancha de comentarios, desde quienes la llamaron hipócrita por beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano, hasta los que le advirtieron que podría perder su estatus migratorio si continúa viajando. “Vas hasta que te digan que no puedes regresar”, escribió un seguidor. Otro comentó: “Con cada viaje, alimentas la dictadura”.

Pero Mel tampoco se quedó callada ante esas críticas. Cuando alguien le dijo que “respetara a Celia Cruz”, ella respondió con ironía: “¿Celia Cruz? Celia Cruz no le está dando comida a mi familia. Si tú quieres, te paso mi número para que la mantengas”. Su tono directo y sin rodeos le ganó el apoyo de muchos otros cubanos que viven la misma disyuntiva.

“La familia es lo primero”, “Yo también voy cada vez que puedo”, “Nadie me paga el pasaje”, fueron algunos de los mensajes más repetidos entre quienes salieron en su defensa. Muchos compartieron sus propias experiencias, convencidos de que visitar a los suyos no debería ser motivo de condena pública.

Lo cierto es que el video de Mel reavivó un viejo debate dentro del exilio cubano: ¿romper con todo vínculo con la isla o seguir apoyando a los seres queridos que quedaron atrás? Para ella, la respuesta es clara: “La política no me interesa, mi familia sí”.

