Yordenis Ugás explota contra cubanos en EE.UU. que dicen que la política no les interesa

El boxeador cubano Yordenis Ugás encendió las redes sociales con un mensaje en el que cuestiona duramente a los compatriotas que aseguran que “la política no les interesa”. Su reacción surge tras la viralización de un video donde una joven defiende su decisión de seguir visitando Cuba porque allí vive su familia.

“Con todo lo que están pasando nuestros hermanos cubanos en esta comunidad y todavía tenemos que ver y escuchar esto. Increíble ver cómo se creen que lo merecen todo. Los otros inmigrantes también tienen familia y no los ves hablando de esa manera públicamente”, escribió Ugás al compartir el clip compartido en sus redes.

El pugilista recordó el costo histórico de los beneficios migratorios que han tenido los cubanos: “Esta Ley costó miles de fusilados, miles de presos políticos y millones de exiliados. Pero al cubano de hoy no le interesa ninguno de esos sacrificios. Respeta eso, coño”.

En su mensaje añadió: “Yo tuve nueve años sin ver a mamá. Y tú no quieres más a tu mamá de lo que yo quiero a la mía. Pero me hice residente por una Ley política… por una Ley que cubanos de vergüenza nos consiguieron. Deja de hablar mierda y respeta. Porque esa Ley nos la ganamos con sangre y dolor”.

En el vídeo respuesta publicado en sus redes, Ugás insistió en que no atacaba personalmente a la joven: “Este video no es en contra de la muchacha, ni en contra porque son millones que piensan así”. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias de esa postura: “Por gente que habla así, por gente que dice que la política no le interesa, hoy tenemos casi un millón, 500, 600 mil, 700 mil cubanos sin papeles”.

El pugilista señaló directamente la eliminación de la política de “Pies secos/Pies mojados” durante la administración de Barack Obama: “Por culpa de gente que habla así vino Obama y quitó la ley de Pies secos/Pies mojados. Teníamos lo que perdimos por culpa de gente así”.

Además lamentó que la Ley de Ajuste Cubano, último beneficio migratorio para los cubanos, esté en riesgo: “Lo único que nos queda es la Ley de Ajuste y eso está casi al acabarse… qué lástima ver esto”.

Las reacciones no se hicieron esperar y generaron un intenso debate. Muchos respaldaron la postura del boxeador por recordar el origen político de los beneficios migratorios: “Muy de acuerdo contigo, Yordenis Ugás. Gracias, hermano. Un abrazo”, comentó un usuario. Otro afirmó: “Por cubanos como tú me siento orgullosamente cubana”, mientras alguien más señaló: “Completamente de acuerdo contigo, campeón. Esto había que decirlo”. También hubo mensajes que lo felicitaron por hablar sin filtros: “Grande campeón, siempre del lado correcto” y “Tienes toda la razón, el cubano se olvidó de por qué estamos aquí”.

Sin embargo, abundaron críticas que cuestionaron la dureza de su mensaje y la idea de sacrificar la familia. “Cuando eres millonario es fácil hablar así. La familia está por encima de todo”, replicó un internauta, y otro lo desafió con ironía: “Vamos a mandar a tu mamá para Cuba y mantente firme, no la veas nunca más”. Entre los más molestos, alguien escribió: “Hasta hoy era tu fan. Tú también fuiste a Cuba cuando pudiste”. Otros defendieron a la joven del video: “¿Entonces hay que olvidarse de los padres? Yo jamás dejaría de verlos”, mientras otro subrayó: “Señores, la política es la que nos separó, pero la familia es sagrada”.

No es la primera vez que el boxeador expone criterios firmes sobre la realidad cubana. En mayo calificó de “millones de cómplices” a los asistentes a las marchas del Primero de Mayo en La Habana, en una dura crítica al desfile oficialista, y poco después cargó contra Miguel Díaz-Canel tras la muerte de la madre de un preso político, un hecho que describió como “una crueldad imperdonable” en otro mensaje viral.

También se ha pronunciado sobre la deportación de una madre cubana separada de su hija lactante en Estados Unidos, caso que calificó como “muy triste” en una denuncia pública contra ICE. Además, ha mostrado su apoyo a Lester Domínguez, joven asaltado a machetazos en Holguín, cuya recuperación celebró tras seguir el caso durante meses, según contó en una emotiva publicación.

