Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), compareció este miércoles en la televisión cubana para informar, como hace cada semana, sobre las actuales circunstancias del panorama epidemiológico en la isla.

El doctor Durán García dijo que el dengue continúa siendo la arbovirosis más compleja de las que circulan en el país e instó a acudir al médico ante cualquier cuadro febril.

Informó que, en estos momentos, hay dos personas con dengue reportadas como graves en el país, aunque no detalló la provincia en que residen los pacientes ni ofreció información adicional sobre los casos.

“Toda persona que tenga un cuadro febril no se confíe, acuda a su médico para que se defina la conducta a seguir”, advirtió.

El dengue se mantiene en seis provincias, siete municipios y siete áreas de salud.

Más extensa es la presencia del virus del Oropouche, cuya circulación ha sido confirmada en 11 provincias, 23 municipios y 28 áreas de salud.

No obstante, a pesar de su mayor prevalencia con respecto al dengue, la diferencia fundamental es que la manifestación de esta enfermedad es menos severa.

Durán García también hizo referencia al Chikungunya, que se mantiene activo en dos consejos populares del municipio Perico, en Matanzas.

El epidemiólogo apuntó que esta enfermedad también provoca fiebre acompañada de intensos dolores articulares en tobillos y rodillas, aunque no suele generar casos graves.

Finalmente, Francisco Durán restó importancia a la creciente alarma en redes sociales por un posible aumento de la nueva variante de COVID-19.

Negó que haya “hospitales desbordados” por coronavirus en Cuba, y reiteró que no existe un incremento importante de casos, aunque tampoco aportó cifras.

En su más reciente intervención, el doctor Francisco Durán García mantuvo su habitual tendencia a restar importancia al impacto real de la situación epidemiológica en Cuba, minimizando la preocupación ciudadana pese a los múltiples brotes activos en el país.

Sus declaraciones contrastan con la realidad que enfrentan muchas zonas, donde la fumigación no existe hace años, la limpieza de calles y áreas comunes es deficiente, y persisten condiciones ambientales y sanitarias propicias para la proliferación de vectores, lo que facilita que enfermedades como el dengue, el Oropouche y el chikungunya encuentren terreno fértil para desarrollarse.