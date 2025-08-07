Continúa vigilancia por casos de chikungunya y dengue en poblados de Matanzas

Vídeos relacionados:
El sistema de salud en Matanzas mantiene una estricta vigilancia epidemiológica en varios municipios de la provincia ante la presencia de casos de chikungunya y transmisión activa de dengue, ambas enfermedades asociadas al mosquito Aedes aegypti.
Según informó el medio oficialista Girón, las acciones se concentran especialmente en los municipios de Perico y Martí, donde se han confirmado contagios y se ejecutan labores intensivas de fumigación y pesquisa.
En el poblado de España Republicana, en Perico, las autoridades reportan una disminución en la incidencia de casos febriles y en la infestación por mosquitos.
No se han registrado fallecimientos ni hospitalizaciones graves, y las remisiones han sido mínimas, enfocadas en la atención priorizada a grupos vulnerables como embarazadas y niños.
Martí, sin embargo, presenta transmisión activa de dengue. Se ha desplegado un equipo de salud provincial junto a autoridades locales, y se ha anunciado el incremento del número de "bazucas" para intensificar la fumigación en áreas urbanas y otras zonas como el central Esteban Hernández y el consejo popular Hoyo Colorado. A pesar de los contagios, los pacientes remitidos han evolucionado favorablemente.
Lo más leído hoy:
Además, se han reportado casos febriles puntuales en municipios como Matanzas, Cárdenas, Agramonte y Pedro Betancourt, aunque sin brotes generalizados ni consecuencias fatales.
En Agramonte, el dengue ha aparecido en pequeñas áreas; y en el consejo popular Navajas, se detectó una arbovirosis sin gravedad.
El director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Andrés Lamas Acevedo, subrayó la importancia de la pesquisa activa, el control vectorial y la atención médica oportuna. Recordó que, aunque el Chikungunya rara vez causa complicaciones severas, el dengue puede ser mortal, por lo que instó a la población a no subestimar los síntomas y acudir de inmediato a los centros de salud.
También este miércoles hospitales de varias provincias han reactivado sus salas de atención a pacientes con síntomas compatibles con COVID-19, tras el ingreso de decenas de personas con afecciones respiratorias.
Aunque las autoridades sanitarias no han emitido cifras oficiales, personal médico ha confirmado un incremento en los ingresos por síntomas compatibles con la variante XFG, una cepa descendiente de Ómicron, altamente contagiosa incluso en personas asintomáticas.
La situación ha llevado a un llamado urgente al uso del nasobuco (mascarilla) en espacios cerrados, transporte público, centros de trabajo y lugares con alta concentración de personas.
Preguntas frecuentes sobre el brote de Chikungunya y dengue en Matanzas
¿Cuál es la situación actual del Chikungunya y dengue en Matanzas?
En Matanzas se mantiene una estricta vigilancia epidemiológica ante la presencia de casos de Chikungunya y transmisión activa de dengue. Los municipios de Perico y Martí son los más afectados, con acciones de fumigación y control vectorial intensivas.
¿Qué medidas están tomando las autoridades sanitarias para controlar el brote?
Las autoridades están reforzando la fumigación, control vectorial y saneamiento ambiental, además de realizar búsquedas activas casa por casa de casos febriles. Se han incrementado el número de "bazucas" para intensificar la fumigación en áreas urbanas y rurales.
¿Hay hospitalizaciones graves o fallecimientos debido a estas enfermedades?
Hasta el momento, no se han registrado fallecimientos ni hospitalizaciones graves por Chikungunya o dengue en Matanzas. Las remisiones han sido mínimas y los pacientes remitidos han evolucionado favorablemente.
¿Qué recomendaciones se han hecho a la población para prevenir el dengue y Chikungunya?
Las autoridades recomiendan a la población mantener la limpieza en sus viviendas, tapar los tanques de agua y eliminar criaderos de mosquitos. También se exhorta a acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular o articular.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.