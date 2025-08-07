Continúa vigilancia por casos de chikungunya y dengue en poblados de Matanzas

Vídeos relacionados:

El sistema de salud en Matanzas mantiene una estricta vigilancia epidemiológica en varios municipios de la provincia ante la presencia de casos de chikungunya y transmisión activa de dengue, ambas enfermedades asociadas al mosquito Aedes aegypti.

Según informó el medio oficialista Girón, las acciones se concentran especialmente en los municipios de Perico y Martí, donde se han confirmado contagios y se ejecutan labores intensivas de fumigación y pesquisa.

En el poblado de España Republicana, en Perico, las autoridades reportan una disminución en la incidencia de casos febriles y en la infestación por mosquitos.

No se han registrado fallecimientos ni hospitalizaciones graves, y las remisiones han sido mínimas, enfocadas en la atención priorizada a grupos vulnerables como embarazadas y niños.

Martí, sin embargo, presenta transmisión activa de dengue. Se ha desplegado un equipo de salud provincial junto a autoridades locales, y se ha anunciado el incremento del número de "bazucas" para intensificar la fumigación en áreas urbanas y otras zonas como el central Esteban Hernández y el consejo popular Hoyo Colorado. A pesar de los contagios, los pacientes remitidos han evolucionado favorablemente.

Captura de Facebook Lo más leído hoy:

Además, se han reportado casos febriles puntuales en municipios como Matanzas, Cárdenas, Agramonte y Pedro Betancourt, aunque sin brotes generalizados ni consecuencias fatales.

En Agramonte, el dengue ha aparecido en pequeñas áreas; y en el consejo popular Navajas, se detectó una arbovirosis sin gravedad.

El director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Andrés Lamas Acevedo, subrayó la importancia de la pesquisa activa, el control vectorial y la atención médica oportuna. Recordó que, aunque el Chikungunya rara vez causa complicaciones severas, el dengue puede ser mortal, por lo que instó a la población a no subestimar los síntomas y acudir de inmediato a los centros de salud.

También este miércoles hospitales de varias provincias han reactivado sus salas de atención a pacientes con síntomas compatibles con COVID-19, tras el ingreso de decenas de personas con afecciones respiratorias.

Aunque las autoridades sanitarias no han emitido cifras oficiales, personal médico ha confirmado un incremento en los ingresos por síntomas compatibles con la variante XFG, una cepa descendiente de Ómicron, altamente contagiosa incluso en personas asintomáticas.

La situación ha llevado a un llamado urgente al uso del nasobuco (mascarilla) en espacios cerrados, transporte público, centros de trabajo y lugares con alta concentración de personas.

Preguntas frecuentes sobre el brote de Chikungunya y dengue en Matanzas