Incendio en Santiago de Cuba deja vecino con quemaduras y bombero lesionado tras segunda explosión

Vídeos relacionados:
Un incendio de mediana proporción ocurrido en la noche de este miércoles en el municipio de San Luis, en Santiago de Cuba, dejó un vecino con quemaduras de tercer grado y un bombero lesionado.
Según publicó en Facebook Aris Arias Batalla, responsable de Operaciones y Socorro de Santiago de Cuba, el siniestro ocurrió alrededor de las 7:49 p.m. y en un primer momento fue sofocado por vecinos de la zona.
Sin embargo, al ingresar los bomberos a la vivienda, no detectaron la presencia de un recipiente con gasolina y un anafre encendido, lo que provocó una segunda combustión.
El rebrote del fuego provocó quemaduras graves a uno de los residentes y lesiones leves en las manos a un bombero, a causa del vapor.
Las llamas fueron finalmente controladas sin que se reportaran más heridos, aunque hubo daños materiales en equipos de cocina.
Lo más leído hoy:
El exresponsable de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en el territorio, Rafael Edgardo Gonzáles, agradeció la ayuda de los vecinos y advirtió que intervenir sin conocimientos adecuados en situaciones como esta puede resultar peligroso.
También elogió la participación de trabajadores del CUPET, quienes colaboraron utilizando extintores.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las calles Martí y Agramonte, cerca de la Plaza Roja.
Arias reconoció la labor de residentes que apoyaron en la emergencia, como Tito, Edi y Julio, este último aún en proceso de recuperación por sus lesiones.
Varios hechos recientes han puesto de relieve los peligros asociados a los incendios en viviendas cubanas, muchos de ellos agravados por apagones, baterías defectuosas y falta de respuesta inmediata.
En Santiago de Cuba, un joven murió calcinado al intentar salvar a su familia de un incendio generado por una vela encendida cerca de gasolina. El siniestro ocurrió en plena madrugada, y aunque logró rescatar a su madre y esposa, no pudo escapar él mismo.
En Camagüey, una explosión de baterías de motorinas eléctricas causó una tragedia al provocar un incendio que dejó una víctima fatal.
Las motos estaban conectadas dentro de la vivienda durante un apagón, y la explosión se produjo al restablecerse el servicio eléctrico. Vecinos criticaron la demora de los bomberos y la falta de agua, agravando la situación.
En Guantánamo, otro incendio provocado por un motor eléctrico fue controlado a tiempo por los bomberos, evitando pérdidas humanas. Sin embargo, el motor quedó destruido y se sospecha que la causa fue una batería recientemente reparada.
Las autoridades alertan sobre los riesgos de reparaciones informales y sistemas eléctricos deficientes.
También en La Habana, un incendio consumió completamente una edificación multifamiliar en el Vedado.
Las llamas, visibles desde varios puntos de la ciudad, generaron gran alarma entre los vecinos, y aunque no se reportaron fallecidos, los daños materiales fueron severos.
Preguntas Frecuentes sobre Incendios en Santiago de Cuba
¿Cómo ocurrió el incendio en Santiago de Cuba que dejó heridos a un vecino y a un bombero?
El incendio ocurrió en el municipio de San Luis, en Santiago de Cuba, cuando un recipiente con gasolina y un anafre encendido provocaron una segunda combustión tras ser sofocado inicialmente por vecinos. Este incidente dejó a un residente con quemaduras de tercer grado y provocó lesiones leves a un bombero debido al vapor.
¿Qué papel jugaron los vecinos en el incendio de Santiago de Cuba?
Los vecinos desempeñaron un papel crucial al intentar sofocar el incendio inicialmente. Su intervención temprana ayudó a controlar las llamas antes de la llegada de los bomberos, aunque la situación se complicó por la presencia de gasolina y un anafre encendido. El exresponsable de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja agradeció su ayuda pero advirtió sobre los riesgos de intervenir sin conocimientos adecuados.
¿Por qué son frecuentes los incendios en Santiago de Cuba?
Los incendios en Santiago de Cuba son frecuentes debido a varios factores, como el uso inadecuado de equipos de cocina, combustibles volátiles como gasolina, y el mal manejo de materiales inflamables. Además, la crisis energética obliga a muchas familias a recurrir a métodos peligrosos para cocinar, como el uso de anafres de carbón, lo que aumenta el riesgo de incendios. Las autoridades han alertado sobre la situación y la necesidad de medidas preventivas.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir incendios en Santiago de Cuba?
Las autoridades y cuerpos de bomberos en Santiago de Cuba han enfatizado la importancia de la prevención, instando a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente en la actual temporada seca. Se ha recomendado eliminar elementos y medios de combustión peligrosos y educar a la comunidad sobre la adecuada gestión de residuos y el manejo de emergencias. Sin embargo, las condiciones económicas y la crisis energética complican la implementación de estas medidas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.