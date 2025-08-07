Canadá niega libertad a cubano considerado delincuente peligroso que pide cumplir condena en Cuba

Vídeos relacionados:

La Junta de Libertad Condicional de Canadá rechazó conceder la libertad anticipada a Guillermo Valle-Quintero, un cubano de 61 años declarado “delincuente peligroso”, cuyas condenas incluyen intentos de asesinato, violencia doméstica extrema y amenazas de muerte, informó el diario Toronto Sun.

Valle-Quintero, quien emigró a Canadá en 1997 tras casarse con una turista canadiense, fue sentenciado a prisión indeterminada en 2015 por los brutales abusos cometidos contra dos mujeres en ese país.

Su historial de violencia comenzó poco después de su llegada, y su peligrosidad ha sido tal que ni siquiera las peticiones de clemencia de una de sus víctimas lograron evitar que fuera calificado como una amenaza pública.

El caso de Valle-Quintero ha estremecido a la opinión pública canadiense durante años. En 1998, apenas un año después de llegar al país, intentó asesinar a su amante. La emboscó en su automóvil, le tapó la boca y nariz con cinta, le colocó una bolsa en la cabeza, la ató y la encerró en el maletero del coche. La mujer logró escapar gracias a una desesperada maniobra que llamó la atención de otros conductores.

Lejos de reformarse tras ser condenado a más de 11 años por ese intento de asesinato, Valle volvió a repetir patrones violentos con otra pareja. Entre 2010 y 2011, agredió reiteradamente a una segunda víctima, quien llegó a documentar sus lesiones con vídeos por temor a que él la matara. “Guardaba pruebas porque pensaba que no sobreviviría”, dijo ella a las autoridades.

Ambas mujeres siguen bajo protección judicial y sus identidades permanecen en el anonimato.

Lo más leído hoy:

Un pasado violento, incluso antes de Canadá

Según documentos judiciales, Valle-Quintero ya tenía antecedentes criminales en Cuba, incluyendo delitos como proxenetismo, robo y allanamiento de morada.

Fue precisamente en un resort cubano donde conoció a la canadiense que lo patrocinó para emigrar. Apenas un mes después de pisar suelo canadiense, ya mantenía una relación paralela con otra mujer, y comenzaba un ciclo de abusos que se prolongaría por años.

Los jueces han resaltado en sus sentencias el carácter manipulador del agresor. A pesar de la violencia ejercida, logró influir emocionalmente sobre sus víctimas hasta el punto de que una de ellas testificó a su favor en un intento por reducir su condena.

“Eso solo confirma el nivel de control psicológico que ejercía”, concluyó el juez Ron Minard durante la sentencia de 1999.

Quiere regresar a Cuba, pero Canadá no lo permite

Valle-Quintero ha expresado su deseo de ser deportado a Cuba o transferido a una prisión cubana. Sin embargo, por ley, sólo podría ser expulsado si se le concede libertad condicional completa, algo que la junta de libertad condicional ha vuelto a negar rotundamente.

El informe más reciente destaca que el agresor sigue sin mostrar remordimiento ni voluntad de cambiar. “Tiene problemas significativos de autocontrol, no participa en programas de rehabilitación, no presenta un plan de liberación viable y aún responsabiliza a sus víctimas”, señala la decisión.

Aunque la deportación aún podría considerarse en el futuro bajo ciertos procesos migratorios, por ahora Valle-Quintero permanecerá en custodia indefinida en Canadá.